Культура

Сборник про старообрядчество презентовали в Пскове

Презентация изданных материалов конференции «Псков и старообрядчество» прошла в псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Заседание открыл председатель Псковской старообрядческой Поморской общины Михаил Радионов. Он подчеркнул, что глубокое и целенаправленное изучение опубликованных материалов о псковских старообрядцах началось только в 2019 году, после чего появились специально посвящённые этому издания. Михаил Радионов также сказал, что эта исследовательская деятельность способствует возрождению духовно-нравственных ценностей русского народа и помогает лучше понять современные исторические процессы.

От Новгородской старообрядческой Поморской общины к псковичам обратился заместитель её председателя Алексей Безгодов. Он считает, что «телевизор размывает сознание людей, а живой интерес к отечественной истории, географии, этнографии и культуре малой родины формирует осознание принадлежности к своему народу». Алексей Безгодов, в частности, рассказал, как к нему обратилась женщина из Свердловской области, которая разыскивала сведения о своём прадеде по фамилии Батов, и как таким образом она узнала, что её предки были родственниками знаменитого псковского старообрядца. Новгородский гость также отметил, что староверие как ничто другое законсервировало бытовую историю русского народа, и только за одно это достойно самого пристального изучения.

Старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников уточнил, что до Октябрьского переворота в Псковской губернии насчитывалось более сорока только зарегистрированных старообрядческих общин, не говоря уж о незарегистрированных. Он подчеркнул, что многие псковские староверы были крупными общественными деятелями и поэтому изучение их биографий очень важно для понимания того, как было устроено псковское общество в досоветские времена.

Про некоторых удивительных псковских старообрядцев собравшимся рассказал доцент института философии человека РГПУ имени А. И. Герцена, кандидат филологических наук Кирилл Кожурин. Например, недавно он нашёл в архивах материалы про старообрядца из Новоржевского уезда, которого звали Тит Бровцев. Во время Отечественной войны 1812 года этот человек вынужден был бежать в Пруссию, так как его собирались мобилизовать, а он был священником и не имел права браться за оружие. Позже ему не раз приходилось и возвращаться на родину и скрываться от Российского государства за границей, откуда он писал двум русским царям (Александру I и Николаю I) письма в духе протопопа Аввакума. В одной этой удивительной судьбе, как в капле воды, отразилась вся история Российского государства конца XVIII – начала XIX века, утверждает Кирилл Кожурин.

Арсений Постников добавил к этому, что много ценных материалов про псковских старообрядцев есть в древлехранилище Псковского музея-заповедника. Причём некоторые документы обнаружены сравнительно недавно. Например, два десятка рукописных книг из коллекции купца Батова, которые по недосмотру прежних сотрудников были ошибочно помещены в фонд Никандровой пустыни.

Искусствовед-архитектор, член Союза архитекторов России, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин как автор статьи про архитектуру старообрядческих храмов и молелен псковского края, рассказал, как он познакомился со старообрядцами из подмосковных Гуслиц, когда искал, куда пристроить старинную староверскую икону, отданную ему другом. И как вместе с ними выяснил, что икона эта не такая уж старинная: просто старообрядцы вплоть до XX века сохраняли древнюю манеру иконописи, поскольку для них очень важно, чтобы не менялся канон.

Архитектор института «Псковгражданпроект», председатель регионального отделения Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев, когда ему предоставили слово, заявил: если бы государства всего мира тратили на сохранение культуры столько же, сколько они тратят на защиту прав сексуальных меньшинств, то старообрядцам теперь не пришлось бы издавать исторические материалы за счёт благотворителей. Он поблагодарил псковских староверов за возможность участвовать в их проекте и добавил, что «вся вина» старообрядцев прошлого заключалась в том, что они обустраивали свою жизнь и занимались благотворительностью, а за это отплатили им забвением.

Собравшиеся в библиотеке спросили у организаторов встречи, в чём сущность старообрядчества. Кирилл Кожурин сказал, что это русская православная вера в своей изначальной, народной, версии, а не в «чиновничьей версии». Он также объяснил, что Русская православная церковь впоследствии вернула в свою обрядность многое из того, что было запрещено реформами патриарха Никона, что царь Алексей Романов был не таким уж «тишайшим», и что старообрядцы не занимались самосожжением – это легенда, призванная оправдать применяемые к ним жестокости.

Псковские старообрядцы вдобавок объяснили читателям «Василёвки», кто такие беспоповцы (у старообрядцев священника не назначают, а выбирают), чем староверие отличается от единоверия (единоверие, по их версии, возникло как компромисс некоторых старообрядцев с государством ради узаконивания браков и прав наследования) и почему среди старообрядцев было так много купцов, которые контролировали до 70% всех российских капиталов (потому что многие сферы деятельности для них были недоступны, как и государственное образование).

Встреча завершилась чаепитием, во время которого завсегдатаи библиотеки имени И. И. Василёва смогли выспросить всё и про обязательные бороды современных старообрядцев и про их традиционные одежды.