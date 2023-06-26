Культура

Великолукский драматический театр завершил 103-й театральный сезон

Великолукский драматический театр завершил 103-й театральный сезон серией спектаклей в Новороссийске. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Великолукский драматический театр успешно завершил 103-й театральный сезон, покорив зрителей города Новороссийска в ходе "Больших гастролей". За три дня жителям Новороссийска были представлены четыре спектакля, которые были встречены с большим интересом. Каждая постановка нашего театра вызывала овации зрителей», - рассказал Николай Козловский.

Глава города поздравил весь коллектив Великолукского драматического театра и пожелал артистам неиссякаемого вдохновения и дальнейших творческих достижений. «Каждым своим успехом Великолукский драматический театр приумножает славу нашего города», - отметил он.

Николай Козловский добавил, что «Большие гастроли» в Новороссийске были организованы Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Росконцерт» в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкультуры России.