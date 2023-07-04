Культура

В путешествие по музейным лабиринтам приглашают псковичей

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала» 13 июля в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Как уточнили в музее, изюминка экскурсии - авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала.

Путешествие начнется во дворике Палат у Сокольей башни. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации, и почему здание называют «Домом Ксёндза». Далее экскурсия пройдет вдоль костела, Картинной галереи и, конечно же, Поганкиных палат.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский переулок, 7). Стоимость: 300 рублей – взрослые, 200 рублей – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331390.