Псковские творцы могут попасть в печатный литературный сборник

Открыт приём заявок на участие в конкурсе Литературного пространства для молодых творцов до 29 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре, к участию приглашаются жители Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся писательским или художественным творчеством.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший поэт», «Лучший прозаик», «Лучший чтец» и «Лучший иллюстратор». Дополнительно в этом году была введена новая номинация – «Лучший автор текстов песен». В каждой номинации предусмотрено две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо подать заявку через форму на сайте Псковского городского молодёжного центра и прикрепить к ней творческие работы.

После этого для иллюстраторов, прошедших первичный отбор, будет организована работа над оформлением будущего сборника, а для авторов прозы и поэзии – проверка текстов привлечённым филологом. Очный отбор чтецов также запланирован на этот период.

Работы, получившие высокую оценку жюри, войдут в печатный сборник. Результаты конкурса будут объявлены в декабре.

Помимо конкурсной программы, проект включает образовательную и культурно-просветительскую части, куда войдут: однодневный литературный интенсив, конкурс на специальный приз для поэтов и прозаиков, а также другие творческие мероприятия.