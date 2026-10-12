 
Культура

Псковские творцы могут попасть в печатный литературный сборник

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Открыт приём заявок на участие в конкурсе Литературного пространства для молодых творцов до 29 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре, к участию приглашаются жители Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся писательским или художественным творчеством.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший поэт», «Лучший прозаик», «Лучший чтец» и «Лучший иллюстратор». Дополнительно в этом году была введена новая номинация – «Лучший автор текстов песен». В каждой номинации предусмотрено две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо подать заявку через форму на сайте Псковского городского молодёжного центра и прикрепить к ней творческие работы.

После этого для иллюстраторов, прошедших первичный отбор, будет организована работа над оформлением будущего сборника, а для авторов прозы и поэзии – проверка текстов привлечённым филологом. Очный отбор чтецов также запланирован на этот период.

Работы, получившие высокую оценку жюри, войдут в печатный сборник. Результаты конкурса будут объявлены в декабре.

Помимо конкурсной программы, проект включает образовательную и культурно-просветительскую части, куда войдут: однодневный литературный интенсив, конкурс на специальный приз для поэтов и прозаиков, а также другие творческие мероприятия.

«Участвовать во всех мероприятиях Литературного пространства можно без подачи заявки на основной конкурс проекта. Мы приглашаем всех, кто просто хочет найти единомышленников, получить новые знания и, конечно, показать себя», — отметила организатор события Мария Каменская.
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