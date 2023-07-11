В программе фестиваля «Исаборг» произошли изменения

В программу фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится в деревне Изборск Печорского района 14-16 июля, внесены изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.
Гостей фестиваля 15 июля ждут массовые сражения и турниры, мастер-классы и ремесленные площадки, подвижные игры и природа Изборска.
Программа фестиваля:
В этом году на фестивале «Исаборг» пройдут соревнования (среди участников фестиваля) в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад.
Самым престижным конкурсом «Исаборга» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей. Те, в свою очередь, с 11:00 до 17:00 смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.
Организаторами фестиваля «Исаборг» выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).
Фестиваль пройдёт на площадке Труворова городища. Вход на мероприятие свободный.