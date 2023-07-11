Культура

«Михайловское» экспонирует пушкинские работы Арама Ванециана

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник сегодня, 15 июля, представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальной сети «ВКонтакте» репродукции картин Арама Ванециана.

Арам Ванециан. Графиня (1939). Германн (1939). Из иллюстраций к «Пиковой даме» А.С. Пушкина. Из собрания «Михайловского».

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей хранитель заповедной коллекции изобразительного искусства Ольга Сандалюк, известный советский график и живописец много работал над иллюстрированием русской классики, в том числе — стихов и прозы Лермонтова, Чехова, Салтыкова-Щедрина и, конечно, Пушкина. Первые обращения мастера к творческому наследию поэта относится ещё к довоенным, юбилейным 1930-м. В богатом собрании «Михайловского» сейчас хранится несколько иллюстраций к «Пиковой даме» и к циклу «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а также два вида старого Кишинёва, объединённые названием «Пушкинские места».

В «Михайловском» также добавили, что Арам Ванециан (1901—1971) — уроженец города Александрополя (именно так в год смерти Пушкина был переименован Гюмри) в Армении. Ремеслу художника он учился в Москве, вначале, с 1915 года, в Строгановском училище, а затем, с 1920 по 1923-й, в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Во время Великой Отечественной войны не единожды был командирован на фронт — именно как художник; по итогам этих поездок была создана серия фронтовых портретов, а также известное полотно «Окопная правда», цикл рисунков «Тула защищается».

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации».