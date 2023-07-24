Культура

Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Шелковый путь глазами молодежи 2023»

Псковичи в возрасте от 14 до 25 лет могут принять участие в международном фотоконкурсе «Шелковый путь глазами молодежи 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотоконкурс проводится в рамках программы «Шелковый путь» ЮНЕСКО, реализуемой Сектором социальных и гуманитарных наук.

В этом году темами фотоконкурса являются архитектура, памятники и урбанизм. Заявки могут быть посвящены любой из них и должны отражать взаимное влияние, которое оказали друг на друга люди, жившие вдоль Шелкового пути.

Фотографы, заинтересованные в исследовании архитектуры, памятников и урбанизма на Шелковом пути, могут запечатлеть:

величие древних и средневековых городов Шелкового пути, включая их монументальные крепости, храмы, мечети и дворцы;

внутреннюю архитектуру и оформление исторических памятников и мест; сочетание архитектурных стилей и образов, встречающихся в городах Шелкового пути, отражающее разнообразные художественные влияния в регионе; современные города и памятники, которые по-прежнему отражают наследие Шелкового пути, такие как возвышающиеся над городом небоскребы и музеи; влияние урбанизма и архитектуры на людей и сообщества Шелкового пути, от традиционных кварталов до современной городской застройки; роль архитектуры и урбанизма в содействии устойчивому развитию и сохранению культурного наследия вдоль Шелкового пути, а также их влияние на местные сообщества.

Крайний срок подачи заявок: 31 июля. Участие принимают две категории людей: от 14 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Победители, занявшие первые три места в каждой возрастной категории, получат по фотоаппарату. Обладатели первого места получат профессиональный фотоаппарат. Обладатели второго места получат полупрофессиональный фотоаппарат. Обладатели третьего места получат цифровой фотоаппарат стандартной модели. Кроме того, около 60 лучших фотографий конкурса войдут в профессиональный фотоальбом и будут представлены на выставке, которая пройдет в разных странах мира (с учетом коронавирусных ограничений).