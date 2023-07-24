Культура

Концертная программа Дома офицеров ко Дню города Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фоторепортаж с праздничных мероприятий, посвящённых Дню городу Пскова, организованных и проведенных силами Дома офицеров, представили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

«Большая благодарность всем артистам, которые, несмотря на непогоду, на высоком уровне показали свое мастерство и, конечно же, зрителям, поддержавшим выступление артистов. Особая благодарность за помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий: УМВД города Пскова, Псковской Епархии и военнослужащим Псковской дивизии», - добавили в учреждении.

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