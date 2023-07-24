Концертная программа Дома офицеров ко Дню города Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фоторепортаж с праздничных мероприятий, посвящённых Дню городу Пскова, организованных и проведенных силами Дома офицеров, представили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Фото здесь и далее: Дом офицеров
«Большая благодарность всем артистам, которые, несмотря на непогоду, на высоком уровне показали свое мастерство и, конечно же, зрителям, поддержавшим выступление артистов. Особая благодарность за помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий: УМВД города Пскова, Псковской Епархии и военнослужащим Псковской дивизии», - добавили в учреждении.