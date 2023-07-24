Культура

Выставка икон и картин резчика по дереву откроется в Пскове

Выставка авторских работ заслуженного строителя РФ, самодеятельного художника Роберта Бочкова «Символы веры родной земли» пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в Пскове с 1 по 31 августа. На выставке будут представлены иконы, картины, резьба по дереву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

«Роберт Андреевич родился в селе Пески Воронежской области. C 1978 года живёт в Пскове. В эти же годы начал заниматься резьбой по дереву. Поездки на свою малую родину, восхищение природой края детства вдохновило его на написание живописных картин родного села, которые он и представляет на выставке», - рассказали организаторы.

Открытие выставки состоится 1 августа в 11:00. Адрес: Псков, ​Октябрьский проспект, дом №7а​.

Вход свободный.