Культура

Заступить в караул в вечернем Кремле смогут псковичи и гости города 5 августа

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» пройдет в Пскове 5 августа (суббота) в 19:00. У жителей и гостей города будет уникальная возможность заступить в караул со стрельцами и узнать факты об устройстве псковской крепости. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого, рассказали в музее о программе.

Место встречи: Информационный центр музея (улица Кремль, 4); Стоимость: взрослые – 500 рублей с человека, учащиеся – 400 рублей с человека, в том числе по Пушкинской карте.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.