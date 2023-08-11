Культура

Мельник из «Михайловского» представит в Карелии свою книгу о бугровской мельнице

Завтра в рамках семинара «Мельницы: прошлое, настоящее, будущее», который начал свою работу в Карелии, в Петрозаводске и на острове Кижи, будет представлено новое издание Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, речь идёт о путеводителе «Музей-мельница в деревне Бугрово», тираж которого уже частично отпечатан в типографии «Псковское возрождение».

В книге, которую подготовил в помощь экскурсантам музейный мельник Денис Виноградов, можно отыскать много интересного и об особенностях устройства водяных мельниц, и о работе обслуживающих их специалистов и, что особенно важно для Пушкинского заповедника — об истории относительно молодого, принятого в эксплуатацию в марте 2007 года, мельничного музейного комплекса в деревне Бугрово.

«Наша водяная мельница — особо подчёркивает директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, — не просто объект технического, исторического и культурного наследия. Её работа — часть нашей повседневной культуры. По сложившейся традиции зерно для бугровской мельницы растят наши друзья, сотрудники музея-заповедника "Куликово поле". Мука, смолотая на водяной мельнице, по своему качеству отличается от муки промышленного помола. И хлеб, и блины, и другая выпечка из нее по вкусу отличаются от выпечки из привычной для нас фабричной муки. Это тоже — часть культуры, традиционной, кулинарной. И ещё одно подтверждение тому, что приезжая к Пушкину, многое можно узнать, многому — научиться».

Денис Виноградов ведёт экскурсию по мельничному комплексу в Бугрово. Фото: музей-заповедником «Михайловское».

В музее убеждены, что новая книга будет востребована самыми разными по кругу интересов читателями, от «технарей», живо интересующихся всяческими «механизмами», до лириков и «мистиков»: «Ведь мельницы были неотъемлемой частью "пушкинского" пейзажа, а фигура мельника в сельском социуме имела особое значение, и не только элегические, но и вполне инфернальные коннотации». Посещение музея-мельницы делает впечатления о пушкинской эпохе в её сельском варианте более объёмными и выразительными, а главное — более верными; помогает оно и глубже понять многие произведения русского гения, констатируют в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике также уточнили, что тираж книги Дениса Виноградова в её «бумажной» версии составит 1000 экземпляром.