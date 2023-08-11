Культура

Плоскую башню в Пскове по ошибке «состарили» на несколько столетий

Дата постройки, указанная на Плоской башне — северной башне Псковского кремля, — возмутила псковичей в сообществе «Домыслы и вымыслы на почве псковской истории» в социальной сети «ВКонтакте». На информационной табличке указано, что объект построен в XII-XIII веках, в то время как Псковский музей-заповедник приводит другой временной промежуток — XV век.

Фото: Наталья Васильева / «Домыслы и вымыслы на почве псковской истории»

«Псковский комитет по охране памятников обнаружил в городе самую древнюю башню. Согласно информационной табличке, эта башня датируется XII веком. Долгое время историки, краеведы и просто любители старины даже не догадывались, что Плоская башня столь древняя. Спасибо сотрудникам вышеуказанного комитета: количество памятников XII века в Пскове увеличилось на 50%», - возмутились наблюдательные псковичи.

По сообщению Псковской первой летописи, Плоская башня была построена одновременно с Высокой башней в 1500 году и упоминается как костер на устье реки Псковы, сообщается на сайте Псковского музея-заповедника.

Плоская башня была отреставрирована в 2017-2020 годах в рамках проекта министерства культуры РФ и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

Добавим, к памятникам XII века относится Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — недействующий православный храм в Пскове, самый древний сохранившийся храм Мирожского монастыря и города. Построен в XII веке по заказу архиепископа Новгородского Нифонта. Знаменит своими фресками XII века. Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).