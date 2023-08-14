Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стал темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 августа. Его центральная тема - исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году.

Организаторами праздника традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.

Какие сюрпризы ждут гостей 26 августа, на брифинге рассказали: