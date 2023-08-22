Культура

Митрополит Тихон посетил приходы Плюсского благочиния

Митрополит Псковский и Порховский Тихон посетил приходы Плюсского благочиния. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото: АНО «Возрождение»

В деревне Посолодино митрополит осмотрел храм Входа Господня в Иерусалим и часовню, в которых выполняют ремонтно- реставрационные работы по заказу АНО «Возрождение».

В храме осуществили ремонт кровли, фасадов, цокольной части, оконных и дверных заполнений, восстановлены печи и лестницы для подъема на колокольню. Проводят штукатурные работы внутри здания.

Церковь построена в 1896-1901 годах священником Петром Кулигиным и его сыном священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным по проекту инженера С. Андреева. На проекте сохранилась надпись-посвящение: «В память в Бозе почившего императора Александра III».

В древности в этом месте был пещерный Посолотин мужской монастырь. Сохранились остатки древней каменной колокольни с кельей, под которой есть каменный вход к источнику.