Культура

Выставка к 100-летию поэта и партизана Игоря Григорьева открылась в Псковском музее

Выставка «Я родине моей не изменял», посвященная подпольщику и партизану в годы Великой Отечественной войны, русскому поэту и переводчику в мирной жизни Игорю Григорьеву (1923–1996) начала работу 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке представлены документы, фотографии, книги и рукописи И.Н. Григорьева из фондов Псковского музея и личного архива семьи Григорьевых. У посетителей будет возможность увидеть справку Ленинградского штаба партизанского движения, данную Игорю Григорьеву в 1944 году, диплом Игоря Григорьева с присвоением ему квалификации филолога по специальности «русский язык и литература», членский билет Союза писателей СССР Игоря Григорьева и другие документы.

«Среди рисунков и фотографий, представленных на выставке, хочется обратить внимание на фотокопию графического портрета И. Н. Григорьева работы Е. Г. Шматовой, фотопортреты И. Н. Григорьева фотографов М. А. Холода и А. Егупова. Также на выставке можно увидеть рукописи и поэтические сборники И. Н. Григорьева, в том числе 23-й сборник поэта "Перед Россией. Стихи и проза", изданный в Москве в 2014 году и сборник воспоминаний о жизни и творчестве И.Н. Григорьева "Поэт и воин. Книга воспоминаний об Игоре Григорьеве", опубликованный в 2013 году к 90-летию со дня рождения поэта-фронтовика», – рассказали в музее.

Выставка работает в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Вход свободный.