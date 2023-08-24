Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове сегодня, 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла состоится масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположатся интерактивные площадки, музейная мастерская, а также будет организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом предков в XVI веке.

Подробная программа праздника:

10:45 – лития у храма Покрова и Рождества от Пролома;

11:00-11:15 – открытие исторического праздника;

11:15-16:00 – работа интерактивных площадок («Приказная изба»; «Псковская монета»; «Битва дружин»; «Литье пуль»; «Исторические игры»; «Суличный тир»; «Учение и хитрость пехотных людей»);

11:15-16:00 – «Музейная мастерская» (мастер-классы по изготовлению оберегов для воина);

12:30 – турнир по метанию сулиц среди посетителей;

13:30, 16:00 – экскурсии по Покровскому углу;

12:00, 14:30, 16:30 – показательные выступления клуба исторической реконструкции «Терция»;

13:00 – «Рекрутская школа» (пикинерский интерактив);

15:00-16:00 – лекция д.и.н., профессора Михайлова Андрея Александровича – «Артиллерия Пскова в XVII веке»;

17:00 – закрытие исторического праздника.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.

Место встречи: Покровский угол (улица Свердлова, 3).

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Участие примет клуб «Терция» из Москвы. Он основан в 2017 году в Москве. Общество занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, а также новый проект – московские стрельцы приказа Артамона Матвеева.

В рамках программы исторического праздника общество проведет показательные экзерции (строевые приемы), организует Рекрутскую школу Христера Сомме по обучению ратных людей обращению с пикой по нидерландскому уставу, а также продемонстрирует комплекты войск Московского царства, Речи Посполитой и европейских формирований.

Билеты на исторический праздник «Воевода Шуйский» можно купить по ссылке.