Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове сегодня, 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла состоится масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.
Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположатся интерактивные площадки, музейная мастерская, а также будет организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом предков в XVI веке.
Подробная программа праздника:
Место встречи: Покровский угол (улица Свердлова, 3).
Участие примет клуб «Терция» из Москвы. Он основан в 2017 году в Москве. Общество занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, а также новый проект – московские стрельцы приказа Артамона Матвеева.
В рамках программы исторического праздника общество проведет показательные экзерции (строевые приемы), организует Рекрутскую школу Христера Сомме по обучению ратных людей обращению с пикой по нидерландскому уставу, а также продемонстрирует комплекты войск Московского царства, Речи Посполитой и европейских формирований.
Билеты на исторический праздник «Воевода Шуйский» можно купить по ссылке.