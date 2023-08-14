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Чем удивит псковичей праздник «Воевода Шуйский», рассказала Светлана Мельникова

15.08.2023 15:11|ПсковКомментариев: 0

Клуб реконструкторов, представляющий сторону Стефана Батория, будет участвовать в историческом празднике «Воевода Шуйский» в Пскове. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщила  генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Приглашаем на особенное действо. События понятны — осада Пскова Стефаном Баторием. Псковскому музею захотелось поменять формат для не менее знакового события. Мы хотим сделать соответствующее масштабу действо. Ощущение главного события мы передадим. Для этого приглашаются команды реконструкторов. Всегда делали акцент на россиян, в этом году приедет очень интересный клуб, представляющий нашего противника. То, что они покажут, будет удивлять людей. Многое не знаем из их жизни. Будет метание сулиц, показательные боевые выступления. Меняем формат мероприятия, поскольку приходят разные люди, поэтому организуем лекционное пространство», - сказала она.

Праздник состоится 26 августа. Его организаторами традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Теги: #воевода шуйский
Источник: Псковская Лента Новостей
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