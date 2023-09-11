Культура

Псковичей приглашают принять участие в новом краеведческом квесте

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в новом краеведческом квесте «Как Псков польскому Дракуле зубы обломал», посвящённом героической обороне города от войск польского короля Стефана Батория. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Мало кто знает, что Баторий, как и Влад Цепеш (более известный как граф Дракула), был членом Ордена Дракона, который был основан для защиты венгерских королей от врагов, а католической церкви — от еретиков и "язычников". Прозвище Дракул (рум. Dracul, "дьявол", "дракон") было ему дано именно из-за того, что он был членом этого ордена. На гербе Батория изображены зубы дракона, как на гербах всех дворян, бывших рыцарями этого ордена. Вспомним важнейшие моменты осады и генерального штурма, который Баторий предпринял 21 сентября 1581 года», – рассказали в молодежном центре.

Старт назначен в 17:00 у отеля «Покровский». Маршрут рассчитан на 2 часа.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и сколько человек в команде (от 2 до 5 человек). Игра командная. Если кто-то одинок, но очень хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит – организаторы сформируют команду сами.