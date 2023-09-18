Культура

Более 275 тысяч человек посетили музей-заповедник «Изборск» за лето

Более 275 тысяч человек посетили музей-заповедник «Изборск» за лето. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, самой большой популярностью у туристов в этом сезоне пользовалась Изборская крепость: её посетили более ста тысяч человек.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

На втором месте – Словенские ключи или, как их еще называют, ключи Двенадцати апостолов.

«Они пользуются у гостей популярностью не только из-за того, что их почитают как православную святыню, но и благодаря тому, что здесь, на Городищенском озере, круглый год живут белоснежные лебеди-шипуны», – рассказали в музее.

Отметим, что посетителей Словенских ключей удаётся посчитать с помощью автоматической камеры.

В список самых посещаемых объектов попала экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», рассказывающая о зарождении, истории и развитии одного из первых городов на Руси, и выставка народного костюма «Изборский хоровод». Здесь гости смогли познакомиться с многообразием народного костюма, увидеть несколько десятков праздничных костюмов и ярких головных уборов из разных уголков России и узнать о культуре и особенностях народов, которые их носили.

Напомним, в прошлом году Изборский музей-заповедник вошёл в топ-50 самых посещаемых музеев России по версии издания The Art Newspaper Russia, приняв около 340 тысяч туристов.