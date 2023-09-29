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Культура

Софья и Сатурн: с учителями Ковалевской и ее открытиями приглашает познакомиться музей-усадьба в Полибино

29.09.2023 14:56|ПсковКомментариев: 0

В Год педагога и наставника музей-усадьба С.В. Ковалевской знакомит посетителей с учителями первой женщины-математика и наглядно показывает ее научные открытия. 28 сентября в Полибино начала работу выставка «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» и состоялась презентация интерактивного научного зала для школьников. Подробности узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

«Не смейте забывать учителей»

«Названием выставки стали строки из стихотворения Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей»: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Это стихотворение было написано в 1966 году. Героиня нашего музея - Софья Ковалевская - жила в XIX веке. Но эти строки очень актуальны для ее жизни. Софья Васильевна стала первой женщиной - профессором математики не только благодаря природным талантам и дарованию, что является бесспорным фактом, но и поддержке педагогов и наставников, окружавших ее в разные периоды жизни», - рассказала заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино  Светлана Белюкова.

По ее словам, это люди, которые «помогли доказать обществу XIX века, что женщины не только достойны получения высшего образования, но и способны к исследованиям в области точных наук и естествознания». Имена этих педагогов представлены на выставке: гувернантка Маргарита Францевна Смит, домашний учитель Иосиф Игнатьевич Малевич, профессор математики Александр Николаевич Страннолюбский и немецкий профессор математики Карл Вейерштрасс. «Сама Софья Ковалевская тоже относится к плеяде педагогов. В Стокгольмском университете она успела прочитать 12 курсов лекций. Студенты ее обожали», - заметила Светлана Белюкова.

Заведующая музеем отметила, что во время экскурсии по основной экспозиции об учителях и наставниках Софьи Ковалевской не получается рассказать много. «Поэтому на этой выставке мы более подробно представили информацию о людях, которые сыграли очень важную роль в ее биографии», - пояснила Светлана Белюкова.

Организаторы выставки постарались соединить современную инфографику и предметный ряд XIX- начала XX веков.

Главные экспонаты

Практически все экспонаты - это предметы XIX века, которые точечно представляют эпоху ушедшего столетия. Книги, учебные пособия, элементы канцелярских принадлежностей, одежды из фондов нескольких музеев: музея-усадьбы С.В. Ковалевской - филиала Псковского музея-заповедника, музея истории Невеля и музея истории школы №1 города Великие Луки.

Предметы из музея Невеля - это элементы форменной одежды чиновников XIX века. Тогда не только ученики, но и учителя носили форменную одежду. На выставке представлен сюртук учителя гимназии Невеля и жилет смотрителя народных училищ города Невеля с интересным элементом - гербовыми пуговицами. «Дело в том, что, начиная с 1784 года, чиновники на своих мундирах носили пуговицы с гербом губернии. На этом мундире гербы Витебской губернии, потому что Полибино во второй половине XIX - начале XX века административно относилось к Невельскому уезду Витебской губернии», - пояснила Светлана Белюкова.

Также на экспозиции есть предметы из частных коллекций великолучан. В частности, представлены учебные математические пособия из семьи Натальи Любавиной - директора школы №6, учителя математики. Наталья Михайловна - представитель педагогической династии. В их семье сохранились учебники конца XIX века.

По словам Светланы Белюковой, в каждой из пяти витрин есть какая-то «изюминка». Всего на выставке представлено более десяти наименований учебных пособий и книг второй половины XIX века. Главный экспонат - «Курс Всеобщей истории» 1856 года из фондов музея-усадьбы Софьи Ковалевской.

«Софья Васильевна отмечала, что в библиотеке ее отца было очень много книг. Наряду с тем, что для нее специально выписывались хрестоматии, в своих воспоминаниях она упоминала «Недоросль» Фонвизина. На нашей выставке есть издание 1865 года. Правда, эта книга не из библиотеки Корвин-Круковских, а типологический предмет XIX века”, - рассказала руководитель музея.

Также посетители смогут увидеть предметы XIX века: веер, дамские перчатки и очки, похожие на те, что носил Иосиф Малевич - учитель Софьи Ковалевской. «Интересным предметом является грифельная досочка конца XIX века. Мы думаем, что подобной могла пользоваться и Софья Васильевна Ковалевская на занятиях с Иосифом Игнатьевичем», - отметила Светлана Белюкова.

Наука наглядно

Не меньший, а то и больший интерес - особенно у школьников - вызвала презентация нового интерактивного научного зала в музее. В небольшом помещении представлено 14 удивительных экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики и математики. То есть школьники могут увидеть своими глазами то, что в свое время изучала Софья Ковалевская.

Причем, не только увидеть. «После занятия дети еще раз могут пройти и привести все приборы в действие, посмотреть, как они работают», - пояснила методист музея Анна Левицкая.

Самый яркий экспонат - левитирующий Сатурн. «Софья Васильевна в 24 года защитила докторскую степень в Гёттингенском университете. Она написала три работы - две математические и одну астрономическую, которая как раз содержала исследование о кольцах Сатурна. Софья Ковалевская смогла при помощи математического расчета доказать, что эти кольца состоят из огромного количества твердых тел и вращаются по определенной траектории в виде эллипса. Наш левитирующий Сатурн напоминает о ее исследовании, и дети могут запомнить образ этой планеты», - рассказала Анна Левицкая.

В научном зале Сатурн действительно висит в воздухе над подставкой. Но никакого волшебства здесь нет - все научно объяснимо. «По периметру подставки расположены магниты, которые предмет притягивают и лишь в центре ее - магнит, отталкивающий его. Получается что при взаимодействии этих магнитов Сатурн зависает над поверхностью», - объяснила методист.

И добавила, что это демонстрация действия магнитной левитации. По такому же принципу работают поезда на магнитной подушке. Они развивают огромную скорость, потому что нет трения между поездом и рельсом.

Не менее интересен экспонат «Длина волны». Это несколько маятников, подвешенных друг за другом. Самый первый имеет самую короткую нить, последний - самую длинную. «Когда мы запускаем все эти маятники, они образуют волну и демонстрируют, в том числе то, как распространяется свет. Софья Васильевна занималась вопросом распространения света в кристаллических средах. То есть экспонат тоже связан с ее научными открытиями», - отметила методист.

Также женщина-математик решила сложную задачу вращения твердого тела вокруг своей оси и получила за это премию Бордена. Речь идет о гироскопе - устройстве со свободной осью, сохраняющей неизменное положение при любых положениях вращающегося прибора.

«Гироскоп - сложный прибор, который используется в самолетах, спутниках, на кораблях. Также он находится в современных смартфонах. Когда мы переворачиваем телефон, у него меняется блокировка ориентации, потому что прибор чувствует, как изменилось его положение относительно горизонта», - рассказала Анна Левицкая

Также дети смогут узнать, как устроен калейдоскоп, или изучить особенности преломления света. «В интерактивном зале есть инсталляция, в которой перемешиваются три луча: синий, зеленый и красный. Это три основных цвета спектра, из которых можно получить другие цвета. Например, в месте, где они пересекаются, мы видим белый цвет», - отметила методист

Все экспонаты выставки настолько интересны, что первые ее посетители - семиклассники из Инженерно-экономического лицея Великих Лук, не хотели уходить с такого интересного урока физики.

Авторами выставки являются сотрудники музея-усадьбы С.В. Ковалевской: методист Анна Левицкая, организатор экскурсий Алексей Левицкий и хранитель музейных предметов Нина Янченкова.

Светлана Синцова

Фото музея-усадьбы С.В. Ковалевской

 

Теги: #музей #наука #год педагога и наставника
Источник: Псковская Лента Новостей
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