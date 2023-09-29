Культура

Сотрудники псковского музея приняли участие в Порховских краеведческих чтениях

Ежегодная научно-практическая конференция «XVIII Порховские краеведческие чтения» состоялась в Порхове 29 и 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея-заповедника

В ходе конференции исследователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Великого Новгорода, Сольцов, Саратова, Опочки, Порхова и Пскова представили доклады, посвященные различным аспектам истории Порховского края. Также затронули вопросы культурно-исторического и природного наследия Порховской земли, проблемы и пути его сохранения. Отдельные секции посвятили истории Порхова и окрестностей в годы Великой Отечественной войны.

В конференции приняли участие сотрудники Псковского музея-заповедника. Старший научный сотрудник исторического отдела Андрей Шершеневич познакомил участников с биографией автора «Статистическо-географического словаря Порховского уезда» Виктора Любимова. Выступление старшего научного сотрудника исторического отдела Юрия Конова было посвящено подвигу военнослужащих Красной Армии, память о которых увековечена на мемориале в деревне Дубровно Порховского района.