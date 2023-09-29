Культура

Посетить библиотеку с завязанным глазами предлагают псковичам

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова станет одной из площадок всероссийского фестиваля «Другое искусство» в Пскове. С 6 по 8 октября в библиотеке пройдут творческие встречи с писателями, экскурсии, выставки и многое другое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

6 октября в 15:00 в актовом зале (улица Профсоюзная, 2, первый этаж) состоится встреча-открытие с писателем, литературным редактором Мариной Козиковой (Санкт-Петербург).

«Наша гостья - автор фантастических повестей, иронических детективов, юмористических рассказов, детских сказок, заметок о путешествиях по разным странам. На сегодняшний день ею написано более 13 книг», - рассказали в библиотеке.

Марина Козикова 7 лет занимается спортивными бальными танцами на коляске. Выступала на церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Победитель XIII Всемирной танцевальной олимпиады 2016 года. Победитель международных соревнований по танцам гран-при Манчестера – 2021. Победитель международного танцевального фестиваля Open Inclusive Dance Festival – 2021.

В этот же день, 6 октября, в 17:00 состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Ищите свет внутри себя...» членов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (с сурдопереводом)

«Глухота — это состояние, которое лишает человека возможности слышать звуки и наслаждаться миром звучащих слов и мелодий. Для глухих людей это огромный вызов и препятствие, с которым они сталкиваются каждый день. Всё это требует мышления вне обычных рамок и поиска новых путей самовыражения. Один из таких путей — использование визуальных образов вместо звуковых. Глухие и слабослышащие люди передают свои мысли и эмоции через изображения, символы и цвета. Такое творчество позволяет авторам воплотить свои идеи в уникальном и неповторимом стиле», - отметили в библиотеке.

Всех желающих посетить мероприятия ждут в фойе третьего этажа. Выставка будет работать 6, 7 и 8 октября.

7 октября в 14:00 гостей приглашают на сказочную встречу с безграничной фантазией и жизнелюбием, продолжили в учреждении. Состоится презентация книги сказок «Однажды в Новый год», созданной в рамках международного благотворительного движения «Солнечный луч» совместно с гильдией киноактёров России. Она пройдет на первом этаже библиотеки в актовом зале.

Главными участниками встречи организатор и куратор международного благотворительного движения поддержки творческих людей с особенностями, основатель и руководитель первого творческого объединения «Свет» Ольга де Лакруа и писатель, литературный редактор Валерия Гречина, писатель из Санкт-Петербурга Марина Козикова, семья художников Оболенских - Александр, Светлана, Анна и Дуняша.

Истории сборника «Однажды в Новый год...» написаны авторами с ограниченными возможностями здоровья. Сказки проиллюстрированы командой лучших художников из России, Франции и Белоруссии.

В библиотеке добавили, что книга «Однажды в Новый год...» первого творческого объединения «Свет» стала лауреатом международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» 2023 в номинации «Специальный диплом». .

6 – 8 октября в 11:00 и в 17:00 состоится практика-путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

«Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова предлагает уникальную возможность оторваться от повседневной реальности и почувствовать другой мир. На 90 минут библиотека станет площадкой невизуального восприятия. Ничего не видя, с завязанными глазами, участники практики-путешествия посетят отделы библиотеки (кабинет Курбатова, региональный центр по работе с редкими и ценными документами, реставрационную библиотечную лабораторию, региональный центр креативных индустрий и цифровых технологий). Всё, что встретиться на пути, можно будет ощутить только на ощупь, на слух, на запах», - заметили в библиотеке.

Для участия в экскурсии нужна предварительная регистрация по телефону: 72-84-15.

С 6 по 8 октября с 10:00 до 17:00 псковичей и гостей города приглашают на иммерсивную выставку «Книга исключительный возможностей». Гости фестиваля смогут познакомиться с издания специальных форматов для незрячих и слабовидящих (напечатанные укрупненным шрифтом, шрифтом Брайля, аудиокниги на различных носителях), с тифлооборудованием, с помощью которого люди с ослабленным зрением могут читать обычные книги и журналы (тифлоплеер, электронная лупа), а также прочитать «говорящие» и тактильные книги.

Выставка будет работать на первом этаже, в «Аквариуме»

По всем вопросам о фестивале можно обращаться по телефону: +7–921–500–87–63 (к заместителю генерального директора библиотеки по научной деятельности Ирине Королевой).