Культура

Поэтический вечер «Говорит клен» проведут в Пскове

Центральная городская библиотека приглашает на вечер поэзии члена Союза писателей России Артема Тасалова «Говорит клён». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Афиша: Центральная городская библиотека

Стихотворения, прочитанные в этот вечер, будут в основном касаться темы осени, которая является сквозной в творчестве поэта.

«Я отобрал для этой встречи лучшие стихотворения за все периоды моей слишком долгой для поэта жизни. В некотором смысле этот вечер призван стать отчётом перед возможным читателем за то дело, которым я всю жизнь занимался», - полагает Артем Тасалов.

Все стихи Артема Тасалова складываются в его лирическую биографию. Поэт то подробно, то страстно, а то бесстрастно описывает жизнь, в которой отправной точкой для рефлексии запросто может стать бабочка или кленовый лист, снегопад или ворон. Слово и молчание, дом и родина, Бог и художник, участь поэта - определяющие темы в творчестве Артема Тасалова - решены в метафизическом ключе. Поэтический диалог с поэтами-предшественниками Артем Тасалов ведет постоянно, из-за чего его псковская лирика выходит за пределы локальной темы. Когда поэт пишет о Пскове, он размышляет о мироздании как таковом. Метафизические опыты поэта универсальны. Предлагается торжественная интонация на основе совершенно простой, обыденной речи, исподволь уводящей из привычного мира в другие измерения, добавили организаторы.

Вечер состоится 13 октября в 17:00