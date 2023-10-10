Культура

Быть или не быть: выставка самобытной псковской художницы откроется 14 октября

Персональная выставка самобытной псковской художницы Любови Желтышевой «Начало» откроется в Пскове 14 октября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в художественной галере «Дар».

«Это первая из трилогии выставок, посвященных извечной теме человечества "Быть или не быть?" Она символично пройдёт в галерее "Дар". Это откровение художника, в котором вы, возможно, найдёте ответы на свои вопросы. Итак, "Начало"!» - анонсировали выставку в галерее.

Вход свободный. Адрес: улица Советская, 111.