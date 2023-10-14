Культура

Творческий вечер поэта Артёма Тасалова прошёл в Пскове

Вечер поэзии члена Союза писателей России Артёма Тасалова «Говорит клён» прошёл в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). Представляя поэта публике, сотрудники библиотеки предупредили, что поэзия Тасалова опасна, что это новая метафизика и попытка выразить невыразимое - «сказать что-то ни о чём». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Для этой встречи с поклонниками своего творчества виновник торжества отобрал «самые яркие и дорогие» для него стихотворения и читал их публике попеременно с его супругой Ириной.

В начале своего выступления Артём Тасалов предупредил, что центральным героем этого вечера будет осень, хотя в последние годы когда-то сквозная для него тема осени отошла на второй план и на смену живописи пришло более глубокое метафизическое погружение в душу.

Артём Тасалов также подчеркнул, что чем глубже поэт погружается в себя, «тем ближе он становится каждому из нас», поскольку «в глубине души мы все проявление одной реальности… можно назвать её, например, божественной».

Артём Тасалов, кроме того, процитировал другого признанного псковского поэта, Евгения Шишолина, который в своё время сказал своему другу и коллеге: «Тебя будет сложно воспринимать, потому что ты слишком откровенен в своих чувствах».

«А как быть не откровенным?» - удивился Артём Тасалов. Но сам же признался, что всегда был среди других псковских поэтов «немного белой вороной».

Собравшиеся в библиотеке на Конной многочисленные поклонники творчества поэта Тасалова интересовались подробностями его биографии и даже спросили, кто он по гороскопу.

Оказалось, что прославленный псковский поэт родился в Москве в семье художников и архитекторов и переехал в Псков по случайному стечению обстоятельств. За свою жизнь он сменил примерно 15 мест работы, в том числе был и уборщиком у археологов, и главным специалистом администрации Псковской области, и смотрителем в Троицком соборе.

Артём Тасалов рассказал про свои встречи и сотрудничество с известными псковскими поэтами и художниками (в частности, с отцом Зиноном и с Владимиром Бердышевым), вспомнил удивительного псковского юродивого «дядю Мишу», который предсказал ему нечто необыкновенное, и объяснил, что по гороскопу он «сельский петух», поскольку родился в год Петуха под знаком Девы.

Вечер поэзии закончился автограф-сессией, а самые преданные почитатели таланта Артёма Тасалова преподнесли ему цветы.