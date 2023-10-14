Культура

Выставку художественного оружия презентовали в Пскове

Презентация выставки художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали» прошла 18 октября в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В залах Поганкиных палат расположили боевое, охотничье и парадное оружие, а также снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы и изделия русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия. Все это предметы из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников.

«Такую выставку нужно было обязательно привезти в Псков, потому что Псков - это тот город, который знает, что такое защищать свою Родину, знает, что такое честь, верность, храбрость», - отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она добавила, что XVIII–XIX века связаны с эпохой дворянства и окутаны ореолом романтизма, тогда было принято коллекционировать оружие.

«Мы подобрали такие экспонаты, которые показывают оружие как искусство. Это необыкновенная гравировка, перламутр», — заметила директор музея.

Часть экспонатов, представленных Псковской областью, были получены в результате конфискации на Псковской таможне.

Посетители выставки могут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремнёвый пистолет.

Среди экспонатов - образцы оружия XVIII-XIX веков, поступившие в 1920-1921 годы из дворянских усадеб В. С. Храповицкого, Трегубовых, Воронцовых-Дашковых, а также из Владимирской губернской Чрезвычайной комиссии.