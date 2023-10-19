Культура

Два концерта пройдут в Пскове в честь Дня народного единства

Два концерта и театрализовано-цирковой спектакль пройдут в Пскове в честь Дня народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Праздничный концерт «Мы едины - мы непобедимы» состоится в Доме офицеров 4 ноября в 14:00. В нем примут участие творческие коллективы учреждения, псковской дивизии, представители национальных диаспор региона.

В Городском культурном центре 4 ноября в 16:00 запланирован театрализовано-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе». Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты и эквилибристы перевоплотятся в жителей древней Руси и расскажут историю Пскова, начиная с первого упоминания в летописи.

Концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский народный хор» пройдет 5 ноября в 17:00 также в Городском культурном центре. Гостей ожидает путешествие в мир красочной народной культуры Псковской области.