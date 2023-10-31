Культура

Наталия Дубровская о планах и будущих выставках Изборского музея-заповедника

За лето Изборский музей-заповедник принял почти 400 тысяч туристов. Жители региона и туристы смогли провести время на природе в Изборско-Мальской долине, посетить новые выставки и мастер-классы. Кроме того, состоялся традиционный фестиваль «Железный град».

Какие проекты запланированы на будущее? Какая музейная экспозиция самая популярная? Чем народ сето может удивить гостей? На эти и другие вопросы ответила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

– Наталия Петровна, поговорим о событиях региона, которые произошли в недавнем прошлом. В октябре Псковскую область покинул митрополит Псковский и Порховский Тихон. На сайте музея появилось высказывание, процитирую: «За годы плодотворного сотрудничества с владыкой Тихоном Изборск зазвучал по-новому». Какой смысл вы вкладываете в оценку деятельности владыки Тихона?

– Мы искренне благодарны митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону. Вспоминаю, как 5 лет назад, когда владыка к нам приехал, мы думали, как у нас будет выстраиваться работа. Потом приехали волонтеры, состоялся молодежный лагерь «Истоки» – молодежь приехала из 33-х регионов России. Более 1300 человек принимали участие на наших площадках: кто-то работал на Словенских ключах, кто-то на Труворовом городище. Это новый опыт знакомства. Есть и паломнический туризм, в этом году много было таких групп. Сердечные слова благодарности владыке за помощь, поддержку и возможность работать по-новому.

Мы открыли новый выставочный зал площадью 750 квадратных метров при помощи компании «Транснефть». Завершилось строительство, владыка освятил зал. Была масштабная красивая выставка исторической живописи «Россия. Истоки», затем «Непобедимая красота», посвященная мастерской церковной живописи под руководством академика Крылова, «Корсунская легенда». Сейчас только что завершился «Изборский хоровод».

– Сейчас работа с Псковской епархией продолжается?

– Конечно. Она никогда не останавливается. У нас особое место, особая земля и особый Печорский район. Традициями, своей верой, храмами сильна Псковская земля, сюда едут к истокам, к нашим древностям. Что новое пришло с владыкой – это большое количество молодежи из разных уголков страны. Что интересно молодежи в музее? Оказывается, грандиозная коллекция, которая нам осталась после Валентина Васильевича Седова, уникальные археологические находки привлекают сейчас молодежь. Истина, незыблемость и знания – то, что они находят в музейной коллекции. Музей зазвучал по-новому. Для нас это огромные возможности.

– Исторически Изборск тесно связан с Псково-Печерским монастырем, поэтому музей не мог пройти мимо юбилея обители. Выставка фоторабот Бориса Степановича Скобельцына, составивших выставочный проект «Крепость духа», посвященный 550-летнему юбилею Псково-Печерского монастыря – прошла в Изборске. Кто автор идеи? Как удалось собрать работы для выставки?

– Она уже прошла. Работы уехали в Санкт-Петербург, в Институт дизайна. Дальше они поедут в Москву, в Подмосковье – в Мураново, музей Тютчева. С большим успехом прошла выставка, посвященная 550-летию Псково-Печерского монастыря. Благодарны Надежде Борисовне, его дочери, которая из семейного архива поделилась с музеем уникальными снимками, сделанными в конце 60-х – начале 70-х годов. Черно-белые фотографии сохранили для нас ветераны, которые прошли фронт. Настоятель монастыря, отец Алипий – первый серьезный реставратор обители, Борис Степанович Скобельцын, который видел войну, брал Берлин, защищал Сталинград, видел разрушенные города и после войны восстанавливал с трепетом и любовью. Фотографии передают то, что осталось и сохранилось. Сейчас новая реставрация, возрождение древней обители и храмов. Можно сравнить, что было, и что стало, оценить труд нашего владыки и многочисленных реставраторов.

Если говорить о выставке Бориса Степановича Скобельцына. Это была возможность поклониться великому мастеру, его труду и знаниям. Это необыкновенный архивный материал. Тогда еще не было съемок с квадрокоптера, приходилось садиться на самолет и открывать окно. Мы впервые с высоты птичьего полета увидели наш монастырь, Изборск. Эти снимки бесценные и ими хочется поделиться, показать в Петербурге и Москве.

– Еще одна ниточка, прочно связывающая музей и Псково-Печерскую обитель – коренной малочисленный народ сето. Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в 16 раз прошел в музее-усадьбе деревне Сигово. В прежние годы на праздник приезжало много гостей. Как сейчас?

– В этом году приехало не меньше. Было очень много гостей и участников. Расширилась наша география. Приехали сето из Красноярского края. Благодарны правительству Псковской области, что оно нам помогает много лет соединять народ сето. В этом году приезжала молодежь, которая сохраняет свой язык, традиции, костюм, ремесла. Ниточка традиций превращается в сетоский кушак. Ребятам удалось побывать на празднике, они увидели торжества нашей древней обители. Благодарна Хелью Александровне Маяк, председателю общества сето. Она 15 лет ведет эту программу при поддержке правительства области. Пользуясь возможностью, хочется всех пригласить в музей-усадьбы сето, потому что сейчас там сезон тыквы: тыквенный компот, пироги с луком. Можно попробовать национальную кухню на вкус, познакомиться с местными традициями.

– Поговорим о королевстве. Были ли в этом году выборы короля Королевства сету? Кто победил в голосовании?

– У нас выборы короля не проходят, они проходят на другой стороне королевства. Это очень интересная традиция с открытыми выборами. Тот, кто хочет стать королем или королевой, должен показать свои таланты: он поет лучше всех, или он лучше всех варит пиво или сыр. Претендент становится на пенек, а вы в очередь вслед за ним.

- Еще одно мероприятие, без которого сложно представить Изборск, – фестиваль «Железный град». Как он прошел в этом году?

– Фестиваль проводим 16 лет. Это главное событие туристического сезона. В этом году впервые у нас была историческая смена «Движения первых». Ребята из разных уголков страны, победители конкурса «Крепости России» имели возможность приехать в Изборск на слет и жить у подножия Изборской крепости. Было полное погружение в историю при помощи наших псковских клубов: походы, знакомство с жизнью реконструкторов изнутри. Мероприятие завершилось программой «Железного града». Это один из лучших праздников, который состоялся летом в нашей крепости.

– Туристический сезон, мне кажется, в Изборске не заканчивается никогда. Официально, наверное, он имеет какие-то границы. Какие музейные объекты пользуются наибольшей популярностью?

– Один из жизненно необходимых объектов – наше музейная кафе-блинная. Это всесезонная любовь всех посетителей. Если говорить серьезно о музейной работе, то за это лето мы приняли уже больше 380 тысяч человек. Это только те, кто стали посетителями музея, то есть по музейным билетам. На самом деле туристов гораздо больше. Словенские ключи привлекательны в любое время года: и зимой, и летом.

Выставочный зал - новая любовь наших туристов. Изборск сейчас - это не только прогулки под открытым небом, но и музейные экспозиции. Постарались сделать так, чтобы было интересно и молодежи, и взрослым, и детям. Сейчас работает выставка «Родная сказка», где можно познакомиться с коллекцией традиционных игрушек, авторских кукол, прийти на программу «Родная сказка» послушать псковские и сетоские сказки.

– Ощущаете ли вы позитивный эффект от реализации проекта «Пушкинская карта»?

– Это очень удобно. Вы получаете «Пушкинскую карту», есть возможность познакомиться со всеми программами и мероприятиями или просто купить билет по «Пушкинской карте». Молодежи стало больше. Понимаем, что нам нужно, работаем и с мастер-классами: как печь блины, как заварить чай с травами Изборско-Мальской долины. Пушкинская карта для молодежи дает большие возможности провести время в Изборске.

– Изборский музей реализует проект «Расписные выходные» – это возможность для жителей поселка и гостей – обучиться азам живописи, получить в собственную коллекцию, например, – пейзаж с изборским туманом... Как родилась идея этого проекта? Насколько он востребован? Что нужно нашим радиослушателям, чтобы принять в нем участие?

– Сейчас самое красивое время года. Осень особое время: сначала яркие краски, потом наступает серебристо-серый ноябрь. Изборск становится перламутровым. Запечатлеть всю эту красоту поможет наш музейный педагог, художник Марина Смирнова. Вы сможете, в том числе и по «Пушкинской карте», научиться рисовать или просто попробовать себя в живописи.

– Это прямо выход на пленэр?

– В зависимости от погоды. Вам ничего не нужно, нужно просто приехать. Бумагу, краски, карандаши - все дает музей. Есть желание порисовать – давайте не будем откладывать, садитесь, приезжайте в Изборск, приходите в музейную мастерскую и начинаете свои первые шаги в искусстве.

– Доберемся до выставки. У вас проходила в новом зале замечательная выставка «Изборский хоровод». Как пришла идея? Это, как я понимаю, совместный проект нескольких музеев.

– Музей принимал гостей из наших регионов, с которыми мы граничим: Смоленский музей, Великий Новгород, Кижи. Принимали гостей из Костромы и Татарстана. Было много костюмов, живопись из музея Академии художеств, коллекция народа сето. Благодарю наших коллег, потому что все откликнулись на идею – летом открыть выставку народного костюма. Такие выставочные проекты будут продолжаться, хотя это непросто в одно время в одном зале сразу из семи музеев страны представить экспонаты из коллекций. У нас это получилось. «Изборский хоровод» стал одной из самых самых популярных выставок этого лета.

– Эта выставка была чисто уникальна для Изборского музея или она поедет куда-то путешествовать?

– Она была уникальна для Изборска, потому что специально для нашего выставочного зала мы пригласили коллег принять участие в этом проекте. Только у нас и больше нигде. Дальше костюмы возвращаются уже в свои музеи. В таком составе, в каком вы ее увидели, в ближайшее время это не повторится.

– Давайте поговорим о ближайших планах. Что могут увидеть туристы и гости Изборска в ближайшее время?

– В ближайшее время у нас впереди праздник 4 ноября – День Казанской иконы Божьей Матери, День народного единства. Традиционная акция «Ночь искусств». Музей будет работать до 24:00. Начнется красивая вечерняя программа, которая перейдет в ночную программу. В Изборске будет тепло и солнечно в музейных экспозициях. Будут экскурсии под открытым небом. Мы всех ждем 4 ноября в музее-заповедник «Изборск», на сайте есть подробная программа. Будет работать музейное кафе-блинная. Там мы будем угощать и сетоскими блюдами, потому что у нас одна земля и общая история. По теме этой «Ночи искусств» музей объединяет два народа, которые испокон веков живут на этой территории. Приглашаем всех наших друзей, молодежь, взрослых, семьи с маленькими детьми. Будет много всего интересного.

Дальше у нас «Русская зима». Зима в Изборске будет теплой, потому что снова новый выставочный зал откроет свои двери. Выставка так и будет называться «Русская зима». В гости к нам приедет музей-заповедник Абрамцево, Мурманский музей с коллекцией декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Я не буду открывать сейчас все секреты. «Русская зима» – это название нового выставочного проекта. Это идея, которая близка каждому музею, кто находится за городом. Летом туристов приезжает больше, зимой – меньше. Но наши русские праздники всегда веселые и шумные, их очень много зимой.

На каждый зимний праздник написана специальная программа. Как только откроется выставка «Русская зима», в музее будет много всего интересного. Программы написаны и для школьников, и для молодежи. Выставку приурочили к тому, чтобы в зимний сезон люди приезжали в такие небольшие города, как Изборск, Печоры и знали, что можно увидеть и посмотреть.

Беседовал Дмитрий Иванов