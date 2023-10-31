Культура

Псковская «Школа вокала» продолжила работу в академическом направлении

Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала», которые состоялись в минувшую субботу, 28 октября, в малом зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Наставниками начинающих певцов академического направления стали лауреаты международных конкурсов вокалистов, солисты оперной труппы Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано) и Денис Беганский (бас-баритон), концертмейстер – лауреат международных конкурсов, концертмейстер Мариинского театра Василий Попов.

Активными участниками мастер-классов Школы вокала стали студенты специальности «Хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и учащиеся Детских музыкальных школ.

Темы, затронутые в ходе мастер-классов, охватывали широкий круг вопросов академического вокала. Опытные мастера акцентировали внимание участников на том, что певческий аппарат – уникальный сложный инструмент, заключающий в себе исключительное богатство красок, в связи с чем важно научиться им правильно пользоваться. Особое внимание эксперты уделили освоению особенностей итальянского языка в вокальных произведениях, специфике пропевания согласных звуков, а также раскрепощению вокалиста во время исполнения произведения,

По традиции интенсивный практикум с вокалистами из Санкт-Петербурга завершился концертом, где каждый участник получил возможность продемонстрировать усвоенные им во время занятий рекомендации.

По словам студентов колледжа - участников проекта, консультации таких специалистов-практиков вокального искусства как Анастасии Калагиной и Дениса Беганского очень важны для профессионального становления певцов, только начинающих свой путь в мир академического пения. Они являются своеобразным трамплином, открывающим новые творческие горизонты и стимулом к дальнейшим занятиям.

В колледже напомнили, что в мастер-классах «Школы вокала» смогли участвовать все желающие в возрасте от 17 до 35 лет. Проект реализован колледжем искусств в партнёрстве с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).