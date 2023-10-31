Выставку Изборского музея-заповедника «Крепость духа» представят в академии Штиглица и в музее Мураново

Выставку Изборского музея-заповедника «Крепость духа» представят в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица и в литературно-мемориальном музее Мураново, созданном потомками Федорова Тютчева. Об этом сообщила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Крепость духа» – выставка архитектора, реставратора, фотохудожника Бориса Скобельцына, запечатлевшего Псково-Печерскую обитель при настоятеле архимандрите Алипии – в 1960-е годы XX века.
В Изборском музее-заповеднике выставка прошла с большим успехом, добавила она.