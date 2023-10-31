Культура

Вокальная группа из Бежаниц выступит в московском Музее Победы

Вокальная группа «Созвездие» Бежаницкой детской школы искусств станет участником праздничного концерта, который пройдет 7 ноября в Музее Победы в рамках заключительного этапа VIII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Фото: Музей Победы

Его участниками станут около 600 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Свердловской областей, Республик Удмуртия и Чувашия, Приморского, Краснодарского краев, Ханты-Мансийского автономного округа.

Почетными гостями мероприятия станут общественные деятели, преподаватели военных учебных заведений, ветераны боевых действий и другие почетные гости. В зале славы и зале полководцев Музея Победы состоится смотр строя и песни.

Обладатели Гран-при отборочных туров из различных регионов продемонстрируют свои музыкальные таланты и строевую выправку. Завершится мероприятие праздничным концертом и награждением победителей. Им вручат специальные призы, командные и именные дипломы, а также памятные знаки. Руководителям творческих коллективов вручат именные дипломы наставников.

Начало в 10:30.

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по инициативе Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» под эгидой Министерства обороны РФ. Всего в 2023 году в отборочных турах приняли участие более 9000 детей и молодежи от 6 до 22 лет и их наставников со всех уголков России.