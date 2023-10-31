Культура

Михаил Ведерников рассказал о работе псковского стенда в первый день выставки «Россия» на ВДНХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о работе псковского стенда в первый день выставки «Россия» на ВДНХ в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

На стенде Псковской области встречают гостей фигуры княгини Ольги и князя Александра Невского. Также здесь есть копия меча Довмонта. В центре пространства – копия Варлаамовской башни, внутри которой идёт иммерсивный спектакль про местную культуру и традиции.

Посетители смогут совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям региона. В отдельной велозоне можно посетить ключевые места Пскова, Изборска, Пушкинских Гор, Печор, Самолвы.

Псковская область стала одной из точек туристического квеста «Серебряное ожерелье России».

«На стенде региона ждут задания с интересными фактами про нашу область. На выставке-форуме представим и лучшие бренды. В зоне "Универмаг" – керамика, резные сувениры, этно-одежда и изделия из шерсти. На ярмарку заявлены невельские улитки, греческие сыры и другая продукция наших фермеров», – рассказал губернатор.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.