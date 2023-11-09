Культура

Экспонаты из собрания музея-заповедника «Изборск» представлены на международной выставке-форуме «Россия»

Государственный музей-заповедник «Изборск» принял участие в создании художественной экспозиции в павильоне Псковской области на выставке-форуме «Россия», открывшейся на ВДНХ 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Музей-заповедник представил 25 картин заслуженного художника России, известного знатока храмовых фресок Древней Руси, академика Российской Академии художеств, профессора Санкт-Петербургской Академии художеств, руководителя персональной Мастерской церковно-исторической живописи Александра Крылова «В поисках исконной Руси» и 11 работ признанного мастера фотографии из Санкт-Петербурга Павла Томасова «По святым заповедным местам порубежной России. Изборск. Печоры».

В первые дни своей работы Международная выставка-форум «Россия» установила рекорд посещаемости: за три дня экспозиции посетили более 450 тысяч человек. Масштабное событие, представляющее достижения 89 регионов страны, проходит по инициативе президента Владимира Путина. Выставка «Россия» продлится до 12 апреля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне №75.

Стенд Псковской области принял участие в квесте «Серебряное ожерелье России». Для проведения экскурсий по экспозициям будет привлечено более двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки-форума.