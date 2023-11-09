Культура

Псковский музей-заповедник подготовил новые программы для детей

Псковский музей-заповедник подготовил новые программы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музейный кораблик – это культурно-образовательная программа для подготовительных групп детских садов на основе народной культуры. Занятия предполагают выезд музейных работников в учреждение и проведение мероприятия в привычной для ребят обстановке.

В рамках программы для ребят подготовлены такие музейные занятия, как:

«Откроем бабушкин сундук». На занятии речь пойдет о русском народном костюме, орнаменте и цветовой гамме в одежде русского человека и об особенностях праздничной и повседневной одежды;

«Как Сорока-Ворона кашу варила». Занятие познакомит ребят с русской народной кухней и главными блюдами русского стола.

«Чудо рождественской ночи». Культурно-образовательная программа с творческим заданием по истории и народным традициям православного праздника Рождество Христово.

«Псковская крепость рассказывает». Участники программы познакомятся с историей псковской крепости.

«Вокруг пасхального кулича». Программа включает в себя экскурсию и творческое занятие по созданию пасхального сувенира. Во время экскурсии ребята узнают об истории праздника, познакомятся с произведениями древнерусской живописи и пасхальными традициями. На творческом занятии каждый участник создаст свой пасхальный сувенир.

Программа включает в себя экскурсию и творческое занятие по созданию пасхального сувенира. Во время экскурсии ребята узнают об истории праздника, познакомятся с произведениями древнерусской живописи и пасхальными традициями. На творческом занятии каждый участник создаст свой пасхальный сувенир.

Обязательна предварительная запись.