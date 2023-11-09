Псковский музей-заповедник подготовил новые программы для детей

Псковский музей-заповедник подготовил новые программы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Музейный кораблик – это культурно-образовательная программа для подготовительных групп детских садов на основе народной культуры. Занятия предполагают выезд музейных работников в учреждение и проведение мероприятия в привычной для ребят обстановке.
В рамках программы для ребят подготовлены такие музейные занятия, как:
Программа включает в себя экскурсию и творческое занятие по созданию пасхального сувенира. Во время экскурсии ребята узнают об истории праздника, познакомятся с произведениями древнерусской живописи и пасхальными традициями. На творческом занятии каждый участник создаст свой пасхальный сувенир.
Обязательна предварительная запись.