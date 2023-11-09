Культура

Кимчи и пулькоги: день корейской культуры состоится в псковской библиотеке

День корейской культуры «Песнь дракона» пройдет в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) 19 ноября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В программе пройдет презентация о нравах и традициях корейского народа, о чудесных явлениях и вещах, которыми так богата эта страна, о корейском языке, таком мелодичном и необычном, о национальной письменности, об изобретении самобытного и глубоко оригинального алфавита, на котором была написана «Ода дракону, летящему в небеса». А также о вкусах и многообразии традиционной корейской кухни с ее культовыми блюдами: пулькоги и кимчи, которые известны с глубокой древности.

Программа встречи подготовлена с участием представителей Корейской национально-культурной автономии в Петербурге и Пскове, а также Школы межэтнической журналистики.

Специальным гостем дня будет представитель ассоциации «Женщины бизнеса» по Псковской области и официальный представитель южнокорейского бренда «Атоми» в Пскове Инна Югай. Она расскажет, как корейцы появились в Пскове, а также о традициях своей семьи и о том, как российские корейцы сохраняют свою национальную идентичность. Инна Югай поделится секретами приготовления кимчи и объяснит, почему корейские женщины славятся своей неувядающей красотой.

Для желающих предусмотрена фотосессия с гостями программы в национальных корейских костюмах.