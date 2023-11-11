Культура

Одну из главных особенностей стенда Псковской области на выставке «Россия» назвала Ольга Тимофеева

На стенде Псковской области на выставке «Россия» работают не нанятые стендисты, а жители Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«75 павильон пользуется большим спросом. Очереди составляют от 1,5 до 2 часов. Ведомства и корпорации тоже ведут свои павильоны. Большое количество стендов можно назвать достижением искусства. Подняли достаточно высокую планку, люди с удовольствием к нам приходят. Наше выигрышное положение — на стенде работают жители Псковской области», - сказала Ольга Тимофеева.

Сам стенд изменятся не будет, изменится его наполнение и тематика. В ближайший месяц представлена культурная сфера региона.