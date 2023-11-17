Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Инженерное чудо России
Советы на зиму псковским водителям
Досуг псковского школьника
Теплый дом ЛОНГРИД
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Экономим на покупках
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
День открытых дверей «Академия слуха»
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Метражи» сделка с недвижимостью
бизнес-ланчи вкусные обеды
вопросы о муниципальной реформе
национальность белоруска
участие в президентских выборах
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Культура 17.11.2023 10:570 Региональное отделение РВИО и Псковский музей-заповедник расскажут об экспонатах выставки «Блеск стали» 17.11.2023 21:400 Культурные выходные в Опочецком районе пройдут на трех творческих площадках 17.11.2023 21:200 Режим работы объектов Псковского музея-заповедника изменится 18-19 ноября 17.11.2023 20:400 Произведения поэтов и писателей псковского конкурса «Чернильница» попадут в аудиокнигу 17.11.2023 17:230 «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый. ВИДЕО 17.11.2023 16:240 «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 15.11.2023 15:1624 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 10.11.2023 10:160 Интерактив: Бессмертные люди 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 11.11.2023 12:000 Две женщины в Псковской области помогли спасти жизнь раненого полицейского и задержать преступников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Культурные выходные в Опочецком районе пройдут на трех творческих площадках

17.11.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Выступления артистов и коллективов областных учреждений культуры пройдут в Опочке с 24 по 26 ноября в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

С концертами в районе выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», артисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Спектакль «Золотой ключик» покажет Псковский областной театр кукол.

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует встречу с автором книги «Земная жизнь с пропиской в небе» Юрием Старобинцем, а после Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина проведет интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки».

Кроме того, состоятся выставки художественных работ Регионального отделения Союза художников России, псковской керамики Юрия Пересады и Галины Драчовой, Военно-исторического музея-заповедника. Также будет представлена экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

В рамках Культурных выходных запланированы и мастер-классы от Псковского областного колледжа искусств. Интерактивную программу «Оружие Победы» с выставкой проведет Военно-исторический музей-заповедник.

Мероприятия «Культурных выходных» пройдут в Опочецком районном доме культуры (улица Калинина, 2А), Детской школе искусств (улица Коммунальная, 8/15), Опочецкой районной библиотеке имени А. С. Пушкина (улица Коммунальная, 12).

Подробное расписание всех событий можно узнать на сайте.

Теги: #Опочецкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 334 человека
17.11.2023, 22:000 Более 1500 заявок поступило от псковских студентов на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» 17.11.2023, 21:400 Культурные выходные в Опочецком районе пройдут на трех творческих площадках 17.11.2023, 21:380 Уроженец Пскова Марат Никандров* включен в реестр иностранных агентов 17.11.2023, 21:200 Режим работы объектов Псковского музея-заповедника изменится 18-19 ноября
17.11.2023, 21:000 Как противостоять онлайн-мошенничеству, расскажут псковичам 17.11.2023, 20:440 Проекты для участия в программах Союзного государства разрабатывают в Псковской области 17.11.2023, 20:400 Произведения поэтов и писателей псковского конкурса «Чернильница» попадут в аудиокнигу 17.11.2023, 20:200 Игорь Иванов: Телефону на уроке не место
17.11.2023, 20:021 Правительство отменило запрет на поставку бензина из РФ 17.11.2023, 20:000 Псковичи смогут проверить свои знания о Конституции 17.11.2023, 19:490 МЧС опубликовало видео с места пожара на улице Ветряной в Пскове 17.11.2023, 19:460 После драки на стройке в Москве задержаны более ста человек
17.11.2023, 19:400 Изображение монет с архитектурными памятниками России могут увидеть на выставке псковичи 17.11.2023, 19:370 Дмитрий Быстров: Дополнительные 500 тысяч рублей стали приятным бонусом за работу 17.11.2023, 19:300 Восьмиклассницу в Подмосковье подозревают в подготовке к нападению на школу 17.11.2023, 19:200 Псковский профсоюз принял участие в тренинге по оказанию первой психологической помощи
17.11.2023, 19:030 В Великих Луках зафиксирован очередной факт вандализма 17.11.2023, 19:000 Осужденные в Псковской области изготовили национальные игрушки 17.11.2023, 18:470 Музей Победы отметил вклад великолучан в реализацию международного проекта 17.11.2023, 18:450 Мужчина предстанет перед судом за кражу металлоискателя в Куньинском районе
17.11.2023, 18:271 Псковичи приняли участие в форуме «Время самбо» в Москве 17.11.2023, 18:150 Государственные парадоксы 17.11.2023, 18:151 Более сотни жителей Псковской области приняли на лечение центры реабилитации Социального фонда с начала года 17.11.2023, 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими
17.11.2023, 18:042 Жительница Бежаниц незаконно гнала самогон и заплатила штраф 17.11.2023, 18:010 Заявки на участие в первенстве города по мини-футболу принимают в Пскове 17.11.2023, 18:002 Два сотрудника Псковской таможни отказались от взяток 17.11.2023, 17:590 Водитель КамАЗа пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
17.11.2023, 17:570 Пскович заплатит 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в соцсетях 17.11.2023, 17:540 Молодёжный парламент при областном Собрании депутатов подвёл итоги двухлетней работы 17.11.2023, 17:370 Марафон демонстрации свадебных платьев пройдет в псковском торговом комплексе 17.11.2023, 17:230 «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый. ВИДЕО
17.11.2023, 17:081 Мужчину в Псковской области признали виновным в совершенном 25 лет назад убийстве и освободили от ответственности 17.11.2023, 16:470 В воде и свете 17.11.2023, 16:400 Мировая опера прозвучит в Пскове 17.11.2023, 16:240 «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона. ВИДЕО
17.11.2023, 16:170 Покрытие уличной шахматной доски в Пскове сделают из мрамора и габбро-диабаза 17.11.2023, 16:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 ноября 17.11.2023, 15:580 Михаил Ведерников отметил высокий уровень взаимодействия молодежи Псковской области и Республики Беларусь 17.11.2023, 15:470 «Кентавр» появился в мемориальном музее-усадьбы Римского-Корсакова
17.11.2023, 15:310 Падающий фрезеровочный станок разрезал предплечье псковскому упаковщику 17.11.2023, 15:301 Спрос на средства для отказа от курения вырос на 13% 17.11.2023, 15:280 Единый государственный экзамен в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля 17.11.2023, 15:200 «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый
17.11.2023, 15:160 Циркулярка отпилила несколько пальцев работнику завода в Псковской области 17.11.2023, 15:130 Продукция четырех псковских производителей отмечена знаком «100 лучших товаров России» 17.11.2023, 14:580 Пожар в жилом доме на улице Ветряной в Пскове тушили 15 человек. ФОТО 17.11.2023, 14:440 Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией
17.11.2023, 14:350 «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? ВИДЕО 17.11.2023, 14:270 Решение «Недвижимость» в СберБизнесе стало ещё функциональнее 17.11.2023, 14:170 Наталия Чиркова назначена единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Псковской области 17.11.2023, 14:110 Самбисты провели мастер-класс по борьбе для псковских курсантов
17.11.2023, 13:490 Минэкономразвития поддерживает идею разрешить водителям категорий «А» и «B» управлять снегоходом 17.11.2023, 13:360 Фотофакт: Столб дыма поднялся над Псковом 17.11.2023, 13:330 Игорь Иванов: Телефонам на уроках в школах не место 17.11.2023, 13:220 Псковичка попросила отремонтировать двор дома на Сиреневом Бульваре
17.11.2023, 13:110 Почти 450 спортсменов приедут в Псков на соревнования по кудо 17.11.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона 17.11.2023, 12:580 Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль 17.11.2023, 12:550 Турбулентностей может стать больше, заявил Песков
17.11.2023, 12:500 Прощание с Александром Роором пройдет в псковском ГКЦ 18 ноября 17.11.2023, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» с Александром Донецким 17.11.2023, 12:250 Псковских школьников научат пользоваться нейросетью для изучения дикой природы 17.11.2023, 12:190 Володин предложил обсудить перевод онкопомощи на федеральный уровень
17.11.2023, 12:140 Финалистки проекта «Мисс и Миссис Псков» готовятся к кулинарному конкурсу 17.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? 17.11.2023, 12:020 Светлана Мельникова стала участником Форума объединенных культур 17.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 ноября
17.11.2023, 12:011 Кто такие боты, и есть ли они в псковских телеграм-каналах 17.11.2023, 11:590 «Псковские теплосети» подключились к решению проблем с отоплением на улице Железнодорожной 17.11.2023, 11:430 «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона 17.11.2023, 11:290 Ушел из жизни известный псковский журналист Олег Охотников
17.11.2023, 11:260 «Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве всероссийский форум 17.11.2023, 11:132 В России увеличили на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов 17.11.2023, 11:060 Место встречи: улица Гражданская 17.11.2023, 10:570 Региональное отделение РВИО и Псковский музей-заповедник расскажут об экспонатах выставки «Блеск стали»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru