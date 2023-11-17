Культурные выходные в Опочецком районе пройдут на трех творческих площадках

Выступления артистов и коллективов областных учреждений культуры пройдут в Опочке с 24 по 26 ноября в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
С концертами в районе выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», артисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Спектакль «Золотой ключик» покажет Псковский областной театр кукол.
Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует встречу с автором книги «Земная жизнь с пропиской в небе» Юрием Старобинцем, а после Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина проведет интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки».
Кроме того, состоятся выставки художественных работ Регионального отделения Союза художников России, псковской керамики Юрия Пересады и Галины Драчовой, Военно-исторического музея-заповедника. Также будет представлена экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».
В рамках Культурных выходных запланированы и мастер-классы от Псковского областного колледжа искусств. Интерактивную программу «Оружие Победы» с выставкой проведет Военно-исторический музей-заповедник.
Мероприятия «Культурных выходных» пройдут в Опочецком районном доме культуры (улица Калинина, 2А), Детской школе искусств (улица Коммунальная, 8/15), Опочецкой районной библиотеке имени А. С. Пушкина (улица Коммунальная, 12).
Подробное расписание всех событий можно узнать на сайте.