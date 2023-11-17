Культура

«Могучая кучка» появится в филиале Псковского музея-заповедника

Портретом гениального русского композитора Александра Бородина пополнились фонды мемориального музея-усадьбы М. П. Мусоргского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотография предоставлена пресс-службой Псковского музея-заповедника

Такой подарок был приурочен ко дню рождения композитора, которому 12 ноября исполнилось 190 лет. Дар музею передал президент Фонда социальной и культурно-нравственной поддержки граждан «Богатырские ворота» Святослав Кудрявцев. Автор портрета – московский художник Сергей Грачев.

«В музее уже имеются портреты М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Мы очень надеемся, что в будущем удастся собрать портреты всех участников музыкального содружества "Могучая кучка". Нам остается дождаться изображений М. А. Балакирева и Ц. А. Кюи. Я уверена, что портрет Александра Бородина займет достойное место в музее М. П. Мусоргского!» - отметила заведующая музеем-усадьбой Мусоргского Лидия Николаева.

Следует уточнить, «Могучая кучка» – это творческое объединение русских композиторов, которое сложилось в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. Союз также называли «Новой русской музыкальной школой» и Балакиревским кружком. За границей его именовали «Русской пятёркой». В «Могучую кучку» входили пять талантливых русских композиторов: Милий Балакирев,

Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Цезарь Кюи.

Погрузиться в восхитительную атмосферу русской глубинки, вдохновлявшую великих композиторов на их сказочные произведения можно, посетив филиалы Псковского музея-заповедника – мемориальный музей-усадьбу М.П. Мусоргского и мемориальный музей-усадьбу Н.А. Римского-Корсакова, добавили в пресс-службе.