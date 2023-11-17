Культура

День матери отметят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

День матери отметят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. «В этот особый праздник поздравления принимают наши мамы. Кем является мама для каждого из нас? Прежде всего, другом и помощником, открывающим для нас двери в огромный интересный мир. Детство каждого из нас складывается из маленьких, порой незаметных, крупинок маминой доброты и заботы», – рассказали в музее.

Программа «В музей вместе с мамой» пройдет 26 ноября. Участников встречи ждут: экскурсия «Детство в Полибино», просмотр анимационного фильма «Дневник Сони» и мастер-классы (подарочный мешочек, оформление открытки). В рамках творческой мастерской каждый сможет сделать своими руками подарок для мамы.

Место встречи: музей-усадьба Софьи Ковалевской (деревня Полибино); Справки и запись по телефонам: +7(81153) 295 23.