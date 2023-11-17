Культура

Псковскому колледжу искусств исполнилось 60 лет

Псковскому колледжу искусств исполнилось 60 лет со дня основания 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

За годы существования колледж стал настоящим центром формирования и развития талантливых молодых людей в сфере искусства. Председатель Псковского профобъединения совместно с председателем Псковской областной организации профсоюзов Наталией Родионовой поздравили трудовой коллектив колледжа искусств с 60-летием со дня образования и вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Директора учреждения Зинаиду Иванову наградили дипломом за содружество с профсоюзами и ценным подарком. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, выпускники, студенты и их родители.

«В зале не было свободного места, царила атмосфера праздника и любви! Очень радует то, что в колледже уже не первое десятилетие действует активная первичная профсоюзная организация, создан студенческий профсоюз. Люди культуры всегда в авангарде. Творчество, как и профсоюз, объединяет, и невольно заставляет развиваться, идти к намеченной цели!» — отмечает лидер профдвижения Игорь Иванов.