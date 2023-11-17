Культура

Выставка «Вот он – добрый, старый Псков!» откроется во Дворе Постникова

Новая выставка «Вот он – добрый, старый Псков!» откроется в эту пятницу, 24 ноября, в 16:00 во Дворе Постникова в Пскове. На ней будут представлены живописные работы, несколько графических листов и произведения в смешанной технике, посвященные Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В качестве названия к настоящей выставке выбраны строки из стихотворения русского поэта и переводчика второй половины XIX века, псковского дворянина, владельца усадьбы Камно Александра Яхонтова (1820-1890), на протяжении всей жизни тесно связанного с Псковской землей.

«Главный герой выставки – город Псков с его величественным кремлем и небольшими уютными храмами, "прекраснейшими - по словам И. Бродского - во всей империи", узенькими улочками и живописными набережными. Древний город ни одно десятилетие привлекает художников своей стариной и особенной атмосферой. После Великой Отечественной войны, которая нанесла серьезный урон облику города, Псков постепенно восстанавливается, отстраиваются новые кварталы. Эти страницы жизни Пскова запечатлены в более чем тридцати произведениях художников, представленных на выставке. Самая ранняя по времени создания картина принадлежит кисти неизвестного художника первой половины XIX века и живописует Псковский кремль с не сохранившимся Благовещенским собором и ветшающими от времени пряслами крепостных стен, представляя своего рода живописный документ», - рассказали в музее.

Дореволюционный Псков предстает в небольших по формату работах К. И. Горбатова и В. К. Турбасова. Псков послевоенный, то присыпанный снегом, то утопающий в зелени, запечатлен в произведениях М. П. Кончаловского, И. И. Годлевского, Э. М. Гинзбург, А. С. Силина, А. Д. Кириллова и других. Попытка осмыслить, как выглядел древний город в период своего расцвета (XVI-XVII веков) предпринята в живописных полотнах-реконструкциях А. А. Ивановского и М. В. Шведенкова. Образ Пскова глазами художников нынешнего столетия представлен в работах А. Г. Стройло, С. А. Данчева, А. В. Тыщенко. Наряду с профессиональными авторами выставка включает картины самобытных художников-наивистов Н. А. Комолова и И. В. Болдузева.

«Соединенные в пространстве интерьера купеческих палат, эти столь разновременные произведения образуют своеобразную живописную летопись Пскова за последние три столетия», - заключили в музее.