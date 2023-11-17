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Культура

«Псковские кружева»: многогранное творчество с безупречным мастерством

23.11.2023 18:10|ПсковКомментариев: 0

Народный самодеятельный коллектив «Псковские кружева» представит псковичам новую программу в Доме офицеров 24 ноября, в преддверии Дня матери. Корреспондент Псковской Ленты Новостей посетила репетицию ансамбля и узнала детали концерта, историю коллектива, а также опыт участия заслуженной артистки России Марины Курчавовой в «Псковских кружевах».

 

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Ансамбль «Псковские кружева» является частью известного псковского ансамбля «Русские узоры». Руководитель обоих творческих коллективов Ирина Казимир говорит, что они – одна большая семья.

«”Псковские кружева” – это часть одной большой семьи – “Русские узоры”. Это единая составляющая, единый живой организм. Одно без другого существовать не может. Единый механизм, который включает в себя всех и каждого – от трехлетних детей до 57-летних танцоров. Если одно отделить от другого – будет невозможная потеря», – рассказала Ирина Казимир.

История коллектива «Псковские кружева» началась с «Русских узоров». Родители участников ансамбля собрались вместе ради выступления в Прибалтике по обмену, с таким же коллективом взрослых артистов. Первая репетиция состоялась 28 сентября 2011 года. В планах было провести несколько подобных выступлений. Никто и не думал, что «Псковские кружева» ждет долгая и насыщенная история, однако, не так давно ансамбль отпраздновал свое 12-летие.

Основная часть участников коллектива – все еще родители танцоров «Русских узоров», в состав коллектива входят 21 женщина и 8 мужчин.

«У нас танцуют и мамы, и папы. Некоторые из отцов пришли к нам ради своих детей, но отцов, конечно, меньше», — рассказала одна из участниц коллектива Антонина Денисова.

Раньше попасть в коллектив иными путями было нельзя, но со временем это поменялось. Дети некоторых участников давно повзрослели, покинули ансамбль и уехали в другие города, в то время как их родители продолжают выступать на сценах по всей России, продолжают свою карьеру в ансамбле, и выпускники «Русских узоров».

Несмотря на отличную танцевальную подготовку, участие в «Псковских кружевах» не является основной деятельностью или работой ни для кого из выступающих. Они приходят после работы и домашних дел в Дом офицеров на репетиции. Но каждое концертное выступление – это новый виток к творческому росту.

«Ты получаешь физическую нагрузку, но в то же время эмоционально очень отдыхаешь. На работе ты устаешь и физически, и морально, а танцы – невероятная разгрузка», – рассказала участница ансамбля Мария Захарова, она начинала танцевать под руководством Ирины Казимир еще в детстве, а теперь привела двоих своих сыновей в «Русские узоры».

Ансамбль для них – не только отдых от основной работы, но и путь к саморазвитию. Танцы очень дисциплинируют, ведь от участников зависит целостность номера и общая картина всего выступления.

Основой коллектива «Псковские кружева» являются русские народные танцы и народная стилизация, которые ставит руководитель ансамбля Ирина Казимир, однако нередко с ансамблем работает Заслуженный работник культуры России балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Русский Север» Виктор Шершнев.

Виктор Шершнев далеко не единственный артист всероссийского уровня, активно работающий с ансамблем. В выступлениях коллектива активное участие принимает заслуженная артистка России Марина Курчавова. Работает с ансамблем она, как и многие, с самого основания.

«Замечательный коллектив, замечательный руководитель. Здесь танцуют взрослые люди, которые уже имеют за плечами жизненный опыт. Я с ними сотрудничаю с первых мгновений жизни коллектива. Я рада, что жизнь сводит меня с такими людьми, это немного другое, нежели работа с молодыми артистами. Здесь жизнь чувствуется глубже, по-другому песни звучат», – рассказала Марина Курчавова.

Среди ее любимых номеров ансамбля – песня «Красно солнышко» и хоровод «Россия», который откроет пятничный концерт ансамбля. Одна из недавних работ ансамбля «Праздничная пляска» с вокалом Марины Курчавовой завершит концерт.

В репертуаре ансамбля присутствует множество хороводных песен, медленных и лиричных, некоторые – побыстрее и поживее. Коллектив постоянно стремится пополнять репертуар, а также участвовать в фестивалях и выступлениях как в Псковской области, так и за ее пределами.

«Им подвластны любые танцы. Говорю это не голословно, я сама была свидетелем, как рукоплескали Эстония, Латвия, Белоруссия, Германия», – добавила Марина Курчавова

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Категория 6+

Участники Народного самодеятельного коллектива «Псковские Кружева», объединенные безмерной любовью к искусству и танцам, ждут на своем концерте таких же поклонников истинно русской музыкальной культуры.

Теги: #псков #ансамбль
Источник: Псковская Лента Новостей
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