Культура

«Поэму о красном» памяти Марины Цветаевой представят в Пскове

Поэтические чтения с лингвистом, поэтом Анной Данилочкиной, которая представит «Поэму о красном», посвященную памяти Марины Цветаевой, состоятся в Центральной городской библиотеке Пскова 26 ноября в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Наша "недавняя история" – а именно начало прошлого столетия – является предметом моего интереса с юности. Этот интерес то разгорался, то утихал и уходил в подсознание, но так и не оставляет меня. В нынешние дни история как никогда требует осмысления, понимания - честного, нелукавого, непредвзятого, прочтения болезненного для многих, отречения от лжи и клеветы. Требует прозрения. Без этого сложно говорить о смысле жизни, о пути народа, о путях развития государства. По времени написание первых глав поэмы совпало с перечитыванием писем и прозы Марины Цветаевой, ее Поэмы о Царской Семье. Точнее, то, что от этой поэмы осталось», - рассказала Анна Данилочкина.

В библиотеке отметили, что автор приглашает всех, кто интересуется поэзией и духом времени, к настоящему, живому, искреннему общению, с поэтом, друзьями и единомышленниками.

«Сегодня в тренде - времяпрепровождение со смыслом. Стихи - это новый биткоин. Да, их, как и крипту, нельзя потрогать, нельзя обменять, но также их нельзя и потерять. Поэзия дает многое: она пробуждает чувствительность и чувственность, распаковывает истинное я», - считают друзья поэта.

В библиотеке добавили, что Анна Данилочкина родилась и проживает в Москве. Имеет юридическое и лингвистическое образование. Является успешным юристом. Также она занимается черно-белой пленочной фотографией, участвует в коллективных выставках и персональных проектах в Москве, Нижнем Новгороде, Пскове, Старице, Японии, Венгрии. Например в Пскове в 2018 году в галерее ЦЕХ в рамках фестиваля русской музыки проходила выставка о Соловецких островах «Земля особого назначения».

«Также Анна Данилочкина пишет стихи. Участвует в поэтических квартирниках, которые снова вернулись в богемный лайфстайл столицы, как в былые советские времена», - добавили в учреждении.