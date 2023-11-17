«Поэму о красном» памяти Марины Цветаевой представят в Пскове

Поэтические чтения с лингвистом, поэтом Анной Данилочкиной, которая представит «Поэму о красном», посвященную памяти Марины Цветаевой, состоятся в Центральной городской библиотеке Пскова 26 ноября в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
В библиотеке отметили, что автор приглашает всех, кто интересуется поэзией и духом времени, к настоящему, живому, искреннему общению, с поэтом, друзьями и единомышленниками.
В библиотеке добавили, что Анна Данилочкина родилась и проживает в Москве. Имеет юридическое и лингвистическое образование. Является успешным юристом. Также она занимается черно-белой пленочной фотографией, участвует в коллективных выставках и персональных проектах в Москве, Нижнем Новгороде, Пскове, Старице, Японии, Венгрии. Например в Пскове в 2018 году в галерее ЦЕХ в рамках фестиваля русской музыки проходила выставка о Соловецких островах «Земля особого назначения».
«Также Анна Данилочкина пишет стихи. Участвует в поэтических квартирниках, которые снова вернулись в богемный лайфстайл столицы, как в былые советские времена», - добавили в учреждении.