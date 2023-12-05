Культура

20-летие «Птенцов»: в Печорах проходит Неделя культуры сето

С 4 по 10 декабря в Печорах проходит Неделя культуры сето. По традиции в программе - акции, выставки, музыкальные перемены и танцы, рукоделие, экскурсии, мастер-классы и квизы и в заключение - финальный концерт с участием детского этнографического ансамбля сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы»), который в этом году отпразднует свое 20-летие.

Подробности Псковской Ленте Новостей рассказала организатор мероприятия — преподаватель истории, педагог дополнительного образования Печорской лингвистической гимназии и представительница народа сето Елена Вариксоо.

Культура сето для всех

- Как давно в Печорах проходит Неделя культуры сето? С чем связана идея ее проведения?

- С 2003 года, с момента создания ансамбля «Тсиргукысы» («Птенцы») в Печорской лингвистической гимназии проходил праздничный концерт, привязанный ко Дню рождения «Птенцов». Проект «Неделя культуры сето» начался в 2019 году. Он включает много мероприятий: мастер-классы, акции, викторины, экскурсии, песни и танцы, а финалом обычно становится большая концертная программа. Неделя культуры сето - для всех тех, кто хочет больше знать о национальной культуре сето, для учащихся гимназии и их родителей, для жителей нашего города и района.

- Большинство мероприятий Недели проходят в Печорской лингвистической гимназии. Расскажите о них, в чем особенность программы?

- Обычно программу мы разбиваем по дням - так интереснее. Традиционно на Неделе культуры сето проходит акция «Что я знаю о сето?», в рамках которой мы делаем экскурсии и выставки, проводим викторины и рассказываем о культуре сето. Рукодельный день - время сделать что-то своими руками, обязательно связанное с рукоделием сето. Например, делаем пояса, набойку на лентах, шьем птичек-саше. Музыкальный день - самый шумный! В этот день на всех переменах звучит национальная музыка, а участники ансамбля «Птенцы» на больших переменах проводят мастер-классы по танцам и игре на музыкальных инструментах.

Песни — наша душа

- Во вторник был музыкальный день. Как он прошел? В чем особенность музыки и танцев сето?

- Музыкальный день прошел под эгидой двух танцев - «Сережа» и «Сепп». Учились вместе с первым классом танцевать, и у них это здорово получилось! Танцевали «Птенцы» и ученики разных классов. Музыка сето - деревенская, с гармошкой, каннелем, дудками. Там и нежные вальсы, и задорные польки, и праздничные пляски, и степенные хороводные мотивы. В последнее время у сето становится много музыки в стиле фолк-рок с добавлением гитары, барабанов, скрипки. В нашей музыке каждый что-то найдет для себя.

Песни сето являются мировым наследием и входят в список нематериального наследия ЮНЕСКО с 2009 года. Сето поют обо всем, что происходит вокруг и, конечно, много поют об истории своего народа. Песни - это наша душа, и большое подспорье в сохранении языка.

- Какие фото и книги школьники увидели на выставках? Что они узнали о сето?

- Фотографии, представленные на выставке - это накопленный за 20 лет существования «Птенцов» архив с событий и мероприятий. Самые вкусные фото! Книги рассказывают о культуре сето, содержат тексты песен и фрагменты обучения языку сето. Ребята узнали о том, что за народ сето, особенности его национального костюма и интересные факты о сето.

- Много ли в гимназии учится детей сето? Какая работа по сохранению традиций малого народа проводится?

- В гимназии учится более 30 детей сето. Работой по сохранению традиций занимается творческое объединение, куда входит ансамбль «Птенцы».

Знакомство с традициями

- С какими традициями сето познакомятся ребята на Неделе культуры вашего народа?

- В четверг мы знакомимся с рукоделием: занимаемся набойкой и плетением поясов, вышиваем головные уборы, раскрашиваем заготовки кукол. А в пятницу устроим танцевальный флешмоб - будем всей гимназией танцевать. Традиции рукоделия и традиции танцев для сето очень важны.





- Неделя культуры сето завершится концертом в Печорском районном центре культуры 10 декабря в честь дня рождения детского этнографического ансамбля «Птенцы». Расскажите немного о детском коллективе и о том, что ждет зрителей на концерте?

- Ансамбль «Птенцы» был создан в 2003 году при Печорской лингвистической гимназии тремя людьми - Хелью Пауловной Тсопотало, которая стала руководителем ансамбля, Светланой Робертовной Ракута, директором гимназии, и Хелью Александровной Маяк, председателем Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето». Каждый год состав ансамбля обновляется: выпускаются ребята из старших классов и к ансамблю присоединяется дети из начальной школы. Сейчас в ансамбле 33 ребенка — разных национальностей, и я рада, что им так интересна культура сето. Мы поем, танцуем, учим язык сето, изучаем рукоделие, играем на музыкальных инструментах.

Мы приготовили много номеров - и песенных, и инструментальных, и танцевальных. Часть из них известна нашим зрителям, часть получила новую жизнь именно в этом составе «Птенцов». Есть абсолютно новые номера, которые мы покажем впервые.

Будем рады всех видеть на нашем концерте!

Беседовала Светлана Синцова

Фото Елены Вариксоо и Изборского музея-заповедника