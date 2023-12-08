Культура

Концерт духовной музыки состоится в Псковском колледже искусств

Концерт духовной музыки «Тебя, Бога хвалим - Te Deum laudamus» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Как уточнили организаторы концерта, слушателей ожидает встреча с возвышенной духовной музыкой разных эпох. В исполнении академического хора ПОКИ и ансамбля La Cantante (художественный руководитель и дирижёр - обладатель звания «Душа земли Псковской» Инна Суровицкая, хормейстер – Валерия Пименова, концертмейстер - Зоя Королёва) прозвучат духовные сочинения XVI - XXI веков.

Музыка православной традиции пения a capella будет представлена византийской молитвой «Агни Парфене», сочинениями Александра Архангельского и Александра Мозалевского.

Слушатели также смогут соприкоснуться с традициями католического богослужения. Прозвучат две короткие мессы французских композиторов XIX века Лео Делиба и Габриэля Форе в сопровождении органа (партия органа – Денис Маханьков и Дина Ихина).

Исполнители порадуют публику популярной пьесой Ave Maria, приписываемой итальянскому композитору эпохи раннего барокко Джулио Каччини. В концерт включены произведения композиторов ХХ века: Дьёрдя Орбана, Роберта Чилкотта и Сен-Прё (Кристиана Ланглада).

Солистами выступят Кира Горшкова, Мария Зуева, Ольга Андреева, Динара Салманова. В концерте примет участие концертмейстер губернаторского оркестра Псковской области – Илья Кричевский (гобой).

Начало концерта в 17.30. Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.