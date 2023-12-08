Десятый номер краеведческого альманаха «Великолукский вестник» презентуют 21 декабря

Презентация десятого номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» состоится в Великих Луках 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.
Презентация краеведческого альманаха пройдет в конференц-зале Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в 17.00.
«Приглашаются авторы и все желающие! Ждём вас!» – отметил Дмитрий Белюков.
Контактный телефон: (81153) 3-64-59.
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