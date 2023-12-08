Культура

Александр Борисов: За почти два века Псковская областная библиотека прошла славный путь становления и развития

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов поздравил Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова с 190-летием со дня основания.

«За почти два века Псковская областная библиотека прошла славный путь становления и развития, сохранив бесценное культурное наследие и открыв доступ к знаниям для многих поколений читателей. Сегодня библиотека по праву считается одним из крупнейших книжных хранилищ Псковской области», – отметил Александр Борисов.

Александр Борисов пожелал генеральному директору библиотеки Вере Павловой и ее команде крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов и свершений на благо развития библиотечного дела в нашем регионе.