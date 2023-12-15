Культура

Выставку из «Михайловского» открыли в смоленской Хмелите

В смоленском селе Хмелита, в музее-усадьбе А.С. Грибоедова, сегодня, 15 декабря, для посетителей открыли выставку произведений выдающегося российского графика Василия Звонцова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Василий Звонцов. Тригорское. Пруд (1965). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, новая экспозиция называется «Очарованный чудом» и продолжает многолетний выставочный проект с тем же названием. Напомним, что этот проект стартовал 13 апреля 2017 года, в день столетия со дня рождения В.М. Звонцова. Коллекция его работ в «Михайловском» на сегодня насчитывает порядка 440 единиц хранения и по праву считается лучшей в России.

На выставке в Смоленской области Пушкинский Заповедник представил более шестидесяти произведений Василия Звонцова. Это 26 рисунков (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель) и 39 листов печатной графики (офорты, в том числе и с доработкой тушью или акварелью, акватинта, сухая игла, проч., проч.). Этот ряд дополняют тиражные издания: открытки-репродукции акварелей мастера и книги с его иллюстрациями.

В музее напомнили, что показы работ «придворного художника здешней усадьбы» — так называл себя сам Василий Михайлович, имея в виду Михайловское — неизменно пользуются большим вниманием посетителей. При жизни художника в Святогорье состоялось восемь его выставок, а первую временную экспозицию памяти мастера (1917—1994) организовали в Тригорском в 1995 году. С тех пор графика Звонцова постоянно представляет заповедное собрание, в частности, и шире — русскую школу изобразительного искусства как в Псковской области, так и за пределами региона и страны. Только в год столетия со дня рождения художника музейщики «Михайловского» четырежды экспонировали разнящиеся по составу выставки его произведений, в том числе в северной столице, совместно со Всероссийским музеем А.С. Пушкина, в Больших Вязёмах (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, Московская область), в «Полотняном Заводе» (мемориальное имение Гончаровых в Калужской области).

Планируется, что выставка «Очарованный чудом» в музее-заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита» будет открыта для посетителей в течение двух месяцев, до 15 февраля следующего года.