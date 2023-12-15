Культура

Выставка Эдуарда Шарипова «Северо-Запад» открылась в Пскове

Выставка «Северо-Запад», на которой представлено 25 живописных пейзажей члена Союза художников России, члена псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» Эдуарда Шарипова, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова.

Псков, по словам Эдуарда Шарипова, подарил ему возможность писать и жить, потому что «это место сложное, но благодатное».

Рассказывая о представленных на выставке пейзажах, Эдуард Шарипов объяснил, почему, например, в Изборске, который сам по себе «сгусток энергии», цвет «мужской», а, например, в Выбутах, наоборот, «всё такое нежное, тёплое, женственное».

Читатели библиотеки на Конной поинтересовались, в каких музеях можно увидеть работы художника. Эдуард Шарипов сказал, что, например, в музее современного искусства «ЭРАРТА» в Санкт-Петербурге, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка «Северо-Запад» продлится в Центральной городской библиотеке Пскова до 13 января.