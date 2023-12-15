Культура

«Прямую речь» о Владимире Набокове проведут в Пскове

Литературно-художественная программа библиотеатра «Прямая речь» о Владимире Набокове состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Встреча состоится в 15.00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова (Профсоюзная, 2, первый этаж). В программе участвует заслуженный артист России Виктор Яковлев. Ведущая и автор проекта – руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.

«В мировую культуру вошло понятие "Литература русского зарубежья", за которым стоит великое слово России. Они, выкинутые и ненужные, провозгласили: - Мы не в изгнании, мы в послании! И слово это отозвалось в сердцах их соотечественников через десятилетия. Владимир Набоков-Сирин в литературу ворвался истово, с кружащим словоформированием, не оглядываясь на реплики, удивляясь и ликуя на самого себя. Всё, имя состоялось! Кто ж понимал тогда, что это параллельный Джеймс Джойс…» - отметили в библиотеке.

Сирина прочитало русское литературное зарубежье, а это была отечественная интеллектуальная элита, продолжили в учреждении. Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, Пётр Бицилли, Владимир Вейдле, Глеб Струве, Михаил Осоргин, - они писали о явлении Сирина-Набокова сразу, проведя бессонную ночь с номером «Современных записок». И восхищались, и критиковали, и негодовали, доходя до обморочного признания: как у него рождается такое - «…глобусы грудей и прыщавые лопатки кривоногих дев»; «вспорхливое чучело тропической птички».

«…Удивляет и пленяет не стиль, не умение прекрасно писать о чём угодно, а слияние автора с предметом, способность высечь огонь отовсюду, дар найти свою, ничью другую, а именно свою тему и как-то так её вывернуть, обглодать, выжать, что, кажется, больше ничего из неё уж и извлечь было невозможно», - пишет Георгий Адамович.

Энтони Бёрджесс, защищая Набокова от вечных критиков его «Лолиты», откровенно категоричен: «…настоящий художник довольствуется своим собственным искусством и что содержание, в конце концов, так же не имеет никакого отношения к эстетическому опыту, как песчинка – к устрице».

Набоковское литературоведение значительно: писатель изначально рассматривался как явление слова, а впоследствии специалисты изучали аспекты парономасии (каламбур на самом высоком уровне искусства), пародийности, сатиры, звукового ряда его текстов, заметили в библиотеке.

«Даже въедливый Александр Солженицын назвал его диковинным писателем. Александр Исаевич ставил свою подпись и на Нобелевскую номинацию Владимира Набокова, но войти в "королевскую обитель" швейцарского небожителя так и не решился. Набоков ждал его два часа. Наверное, как и студенты Набокова, мы могли бы предъявить претензию по поводу его высказываний о творчестве Достоевского, Томаса Манна, Стендаля, Золя, Бальзака… Для этого надо всего лишь стать Набоковым. Ведь мандельштамовское "след алмазом по стеклу" отменить невозможно никакой директивой», - заключили в учреждении.